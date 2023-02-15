تنظيم داعش

القيادة المركزية الأمريكية تؤكد مقتل قيادي بارز في “داعش” بغارة في سوريا

15 فبراير، 2023
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أكدت القيادة المركزية الأمريكية (سينتكوم) اليوم الأربعاء مقتل قيادي بارز في ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة نفذتها قوات أمريكية وشريكة لها منذ خمسة أيام.

وقالت (سينتكوم) في تغريدة على موقع (تويتر) “إن الغارة التي قتل فيها ابراهيم القحطاني الضالع بالتخطيط لهجمات على مراكز احتجاز (داعش) أسفرت كذلك عن ضبط أسلحة متعددة وذخيرة وحزام ناسف”.

ولفتت إلى وجود “أكثر من 10 آلاف معتقل من (داعش) محتجزين في سوريا”.

وفي تغريدة أخرى قالت (سينتكوم) إن القوات الأمريكية في سوريا “اشتبكت أمس الثلاثاء وأسقطت طائرة مسيرة إيرانية الصنع كانت تحاول إجراء استطلاع لموقع (كونوكو لدعم المهمات) وهو قاعدة دورية في شمال شرق سوريا”.

المصدر
وكالات
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15 فبراير، 2023
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