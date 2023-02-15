الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلا أمير قطر الشيخ تمتم بن حمد آل ثاني

امير قطر ونظيره الفرنسي يبحثان تعزيز الشراكة الثنائية لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية

15 فبراير، 2023
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استقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اليوم الأربعاء أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة رسمية الى فرنسا على رأس وفد رفيع المستوى تهدف الى تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وقال القصر الرئاسي الفرنسي (اليزيه) في بيان ان المباحثات تناولت العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة بين البلدين لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

وأشار البيان الى ان الطرفين جددا طموحهما المشترك للعمل من أجل السلام في خدمة منطقة أكثر “استقرارا وازدهارا” ولاسيما من خلال التزامهما بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي يشجع الحوار الإقليمي.

وركز القائدان في لقائهما على مساعدة السكان السوريين والأتراك بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

المصدر
أ ف ب
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15 فبراير، 2023
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