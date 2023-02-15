مدير جامعة الكويت بالانابة: احتفالنا بالاعياد الوطنية رسالة ملهمة للشباب باعتبارهم عماد الوطن

أكد مدير جامعة الكويت بالإنابة الدكتور فهد الرشيدي اليوم الاربعاء حرص الجامعة على الاحتفال بالأعياد الوطنية باعتبارها ملهمة ودافعا لخدمة البلاد وانطلاقا من رؤيتها ورسالتها الموجهة للاستثمار في الشباب باعتبارهم عماد هذا الوطن.

جاء ذلك في كلمة للرشيدي بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية في مدينة صباح السالم الجامعية الذي تنظمه إدارة العلاقات العامة والإعلام بمشاركة كليات وإدارات جامعة الكويت وعدد من الجهات الخارجية.

وتقدم الرشيدي بخالص التهنئة إلى مقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظمها الله ورعاهما وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة ذكرى العيد الوطني ال62 وذكرى التحرير ال32 مستذكرا تضحيات الشهداء وجهود الأجداد التي يقتبس منها العطاء والانتماء للوطن.

احتفالية جامعة الكويت بالاعياد الوطنية

وقال “إن كنا نحتفل بهذه الأيام لتأدية حق هذا الوطن علينا واعترافا بجميل أثره فإن هذا لن ينسينا حق الأمة العربية والإسلامية لاسيما بعد الأحداث المؤسفة لإخواننا في سوريا وتركيا.. رحم الله من مات منهم وكان الله في عون الجرحى وأن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يرحم شهداءنا وأن يديم على بلدنا الغالي الأمن والأمان”.

وشهد الاحتفال مشاركة بكلمات مؤثرة من الفنان القدير جاسم النبهان عبر فيها عن مشاعر الحب والولاء والانتماء للوطن متمنيا أن تستمر أعياد الكويت وأفراحها وأن يمن الله على الجميع بنعمة الأمن والأمان.

مشاركة فرقة الخيالة من شرطة الكويت بالاحتفالات الوطنية

وشارك كل من الطالب في كلية الاداب عبدالعزيز لو من جمهورية السنغال بقصيدة شعرية عن حب الوطن بعنوان (منار العاشقين) كما شاركت الطالبة الكويتية من كلية التربية سبأ الفضلي بقصيدة شعرية عن حب الوطن اضافة الى تقديم عرض موسيقي لفرقة وزارة الداخلية ومشاركة من فرقة القرين للفنون الشعبية.

وأقيم على هامش الاحتفالية معرض ضم مجموعة من الأنشطة والفعاليات الوطنية بمشاركة جميع الكليات والإدارات ومراكز العمل بجامعة الكويت الى جانب مشاركة الكثير من الجهات الحكومية.

مشاركة فرقة القرين في احتفالية جامعة الكويت بالاعياد الوطنية الفرقة الموسيقية العسكرية اشارك في احتفالية العيد الوطني بجامعة الكويت