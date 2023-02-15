بطولة سمو الأمير الدولية السنوية الكبرى للرماية تنطلق الثلاثاء المقبل بمشاركة 40 دولة

أعلن رئيس نادي الرماية الكويتي دعيج العتيبي أن بطولة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه الدولية السنوية الكبرى للرماية ستنطلق الثلاثاء المقبل بمشاركة نحو 400 رام ورامية واداري من 40 دولة عربية وأجنبية.

وثمن العتيبي الذي يرأس اللجنة المنظمة للبطولة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء الرعاية الأبوية السامية التي تحظى بها رياضة الرماية الكويتية من قبل سمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه إذ باتت من أهم الأحداث الرياضية الدولية التي تحظى بمشاركة كبيرة.

وقال إن البطولة التي ستستمر منافساتها حتى مطلع مارس المقبل ستتضمن إقامة مسابقات لرماية أسلحة الخرطوش (سكيت) و(تراب) للرجال والسيدات مشيرا إلى أنه بالتزامن مع هذا التجمع الرياضي ستقام بطولة كأس آسيا للعبة بمشاركة 17 دولة آسيوية وتشمل ذات المنافسات مع اضافة مسابقات لفئة الناشئين.

وذكر أن هذا التجمع الكبير لأسرة الرماية الدولية والآسيوية والعربية يشهد أيضا إقامة العديد من الأنشطة المصاحبة مثل عقد دورة تحكيمية متخصصة لحكام أسلحة الخرطوش وإقامة ورش ومعسكرات تدريبية للدول العربية والأسيوية للرماة الواعدين ودورة خاصة في مكافحة المنشطات في رياضة الرماية.

وأكد العتيبي استعداد رماة منتخب الكويت لخوض منافسات البطولة التي ستقام بمجمع ميادين (الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية) إذ يشارك بجميع الرماة والراميات الذين حققوا الرقم التأهيلي المعتمد في البطولتين.

وأضاف أن هذه البطولة تعد محطة مهمة لرماة الكويت للاستعداد للبطولات الدولية والقارية المقبلة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية المقبلة (باريس 2024) منوها بدور الهيئة العامة للرياضة ووزارات ومؤسسات الدولة لدعمهم هذه البطولة.

من جانبه أكد أمين سر النادي ومدير البطولة عبيد العصيمي في كلمة مماثلة خلال المؤتمر إن اللجنة المنظمة تجهز منذ فترة لهاتين البطولتين الكبيرتين لما تحظيان به من اهتمام قاري ودولي ومشاركة لأبرز الرماة في تلك الدول.

وأوضح العصيمي أنه تم إعداد جميع ميادين النادي لتكون جاهزة لإقامة منافسات البطولة معربا عن ترحيبه بجميع الوفود الخليجية والعربية والآسيوية والأجنبية المشاركة في البطولتين.

وبين أن جميع المنتخبات المشاركة بالبطولتين تشارك بأبرز رماتها نظرا لأهميتهما وقوتهما “ما يبشر بمتابعة منافسات مليئة بالندية” متوقعا أن تحفل البطولتين بمستويات قوية.