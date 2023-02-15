وزير “التعليم العالي” يشيد بجهود “التطبيقي” وحرصها على تطوير المناهج الدراسية

أشاد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني اليوم الاربعاء بجهود جميع العاملين بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وحرصهم على تطوير المناهج الدراسية.

جاء ذلك في كلمة للوزير العدواني بمناسبة الاحتفال بالأعياد الوطنية للبلاد الذي نظمته الهيئة واشتمل على فقرات ترفيهية وثقافية ولوحات فنية وطنية بمشاركة وزارة التربية ممثلة بمدرسة الشامية المشتركة بنات ووزارة الداخلية ممثلة بإدارة الموسيقى والخيالة والجمالة الى جانب مشاركة الصندوق الكويتي لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأجنحة عرضت فيها أعمالها المتنوعة والمعبرة عن حب الوطن.

وأكد العدواني أهمية ما تقوم به الهيئة في إعداد الطاقات البشرية المؤهلة والقادرة على إثراء سوق العمل الى جانب المؤسسات التعليمية الاخرى داعيا جميع القطاعات التعليمية الى التمسك بالوحدة الوطنية عبر مناهجها التي تغرس حب الوطن في أنفس الطلاب والتحصيل العلمي السليم للمشاركة في بناء الكويت الحبيبة بتعاضد أبنائها.

جانب من احتفالية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالاعياد الوطنية

من جانبه قال مدير عام الهيئة الدكتور حسن الفجام في كلمة مماثلة إن (التطبيقي) عملت بكل جهد ومثابرة خلال فترة عمل وزير التربية ووزير التعليم العالي السابق الدكتور علي المضف كمدير عام للهيئة وكوزير للتربية إذ كان من الداعمين لكل قضايا وموضوعات الهيئة ودوره الفاعل في تبسيط إجراءات العمل بما يخدم مصلحة الطالب.

بدوره أعرب الدكتور المضف في كلمة له عن شكره وتقديره على تكريمه في الحفل معبرا عن إمتنانه لجميع قيادات ومنتسبي الهيئة وعلى تعاونهم وتفاعلهم الدائم خلال فترة توليه الوزارة ودعمهم المستمر لمسيرة التعليم في البلاد.

وتم خلال الاحتفالية تكريم الوزير السابق الدكتور علي المضف لجهوده خلال فترة توليه قيادة وزارة التربية والتي شهدت تنمية وتطوير الكثير من القضايا الخاصة بالتربية والتعليم العالي.

لوحة فنية مشاركة بالاحتفالية من طالبات مدرسة الشامية المشتركة للبنات