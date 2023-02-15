وزيرة “الشؤون”: حريصون على التعاون مع منظمة تنمية المرأة وفقا لبروتوكول التفاهم المشترك

وزيرة “الشؤون”: حريصون على التعاون مع منظمة تنمية المرأة وفقا لبروتوكول التفاهم المشترك

أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية ووزير الدولة لشؤون المرأة والطفولة مي البغلي حرص الوزارة على التعاون مع منظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي وذلك وفقا لبروتوكول ينظم عملية التفاهم بين دولة الكويت ممثلة بوزارة (الشؤون) والمنظمة.

جاء ذلك في تصريح صحفي للوزيرة البغلي اليوم الأربعاء على هامش استقبالها المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء لمنظمة التعاون الاسلامي الدكتورة أفنان الشعيبي التي تزور البلاد حاليا.

وأوضحت البغلي أن شؤون المرأة والطفولة تعتبر حقيبة جديدة على وزارة الشؤون الاجتماعية مؤكدة ضرورة الاهتمام بها من جميع النواحي.

من جانبها قالت الشعيبي في تصريح مماثل إن منظمة تنمية المرأة منظمة جديدة دخلت حيز العمل والتنفيذ عامي 2020-2021 وهي منظمة مستقلة تقع تحت مظلة التعاون الإسلامي التي تمثل 56 دولة من الدول الإسلامية.

وأضافت الشعيبي أن زيارتها لدولة الكويت هي أولى جولات المنظمة الخارجية والتي تأتي في إطار مد جسور التعاون بين المنظمة والحكومات والقطاع الخاص لافتة إلى أن الكويت تعتبر من الداعمين الأساسيين للمنظمة.

من جهته أعرب وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري في تصريح مماثل عن ترحيب الوزارة بالتعاون والبروتوكول مع المنظمة وفق الاجراءات القانونية المتبعة بشأن مذكرات التفاهم بين الأطراف.

وأضاف المطيري أن التعاون مع المنظمة وفقا لبروتوكول التفاهم يكون عبر وزارة الخارجية والطرق الدبلوماسية بالتعاون مع إدارة العلاقات الخارجية بالوزارة.