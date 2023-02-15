الطاهية عائشة العبيدلي تشرح اطابقها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

أصغر طاهية إماراتية تلفت الأنظار في القمة العالمية للحكومات 2023

15 فبراير، 2023
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عائشة العبيدلي ذات ال14 ربيعا كانت محط أنظار المشاركين في القمة العالمية للحكومات 2023 المقامة في إمارة دبي بوصفها اصغر طاهية إماراتية.

وقدمت العبيدلي في القمة ستة اطباق اماراتية بطريقتها الخاصة للجمهور الذي يحضر أكبر تجمع تشارك فيه نحو 150 دولة وعدد كبير من المسؤولين والخبراء.

وفي حديثها لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قالت عائشة العبيدلي أصغر شيف إماراتية إن مشاركتها في القمة العالمية للحكومات 2023 خطوة كبيرة في مسيرتها في مجال الطبخ معربة عن سعادتها بمقابلة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي.

وبدأ شغف العبيدلي بالطبخ منذ نعومة أظافرها ففي سن الرابعة بدأت تضع الكرسي وتنظر إلى والدتها دوما وهي تعد الأطعمة وتعلمت بذلك أنواع البهارات والمقادير للأكلات وعندما أصبحت في السادسة بدأت إعداد أول طبق بنفسها وهو (الأومليت) ثم استمرت في الطبخ أكثر وأكثر.

جانب من الأطباق المعروضة في القمة العالمية للحكومات 2023

وفي عام 2018 تقدمت لأول مسابقة لها في مجال الطبخ وهي مسابقة (كيدزانيا لاكتشاف أصغر طاه في الامارت) وفازت من بين 180 طفلا تقدموا للمشاركة ولم تتجاوز في ذلك الوقت التاسعة من عمرها.

وفي عام 2021 فازت بمسابقة (تشوب) في نسختها العربية وحصلت على لقب البطولة.

وتطمح العبيدلي في المستقبل أن تفتتح مطعما ومعهدا لتعليم الطبخ.

عائشة العبيدلي أصغر طاهية إماراتية تشارك في القمة العالمية للحكومات 2023
المصدر
وكالات
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15 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

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