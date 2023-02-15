بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 39.9 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام 39.9 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأربعاء على ارتفاع مؤشرها العام 9ر39 نقطة ليبلغ مستوى 40ر7370 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 55ر0 في المئة.

وتم تداول 7ر99 مليون سهم عبر 7461 صفقة نقدية بقيمة 3ر31 مليون دينار (نحو 8ر94 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 2ر7 نقطة ليبلغ مستوى 18ر5532 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 13ر0 في المئة من خلال تداول 6ر31 مليون سهم عبر 2273 صفقة نقدية بقيمة 9ر3 مليون دينار (نحو 8ر11 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الأول 6ر56 نقطة ليبلغ مستوى 46ر8246 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 69ر0 في المئة من خلال تداول 68 مليون سهم عبر 5188 صفقة بقيمة 4ر27 مليون دينار (نحو 83 مليون دولار).

في موازاة ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) 5ر1 نقطة ليبلغ مستوى 35ر5699 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 3ر0 في المئة من خلال تداول 8ر28 مليون سهم عبر 2024 صفقة نقدية بقيمة 6ر3 مليون دينار (نحو 9ر10 مليون دولار).

وكانت شركات (أسيكو) و(كميفك) و(إنجازات) و(بنك بوبيان) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(الدولي) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (أركان) و(بيت الطاقة) و(سنرجي) و(التعمير) الأكثر انخفاضا.