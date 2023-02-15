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مركز العجيري العلمي: غرة شهر شعبان فلكيا 21 فبراير الجاري ورمضان 23 مارس المقبل

15 فبراير، 2023
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أعلن مركز العجيري العلمي أن تصادف غرة شهر شعبان فلكيا يوم الثلاثاء الموافق 21 شهر فبراير الجاري وغرة شهر رمضان المبارك فلكيا يوم الخميس 23 مارس المقبل.

وقال المركز في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأربعاء إن هلال شعبان سيولد صباح يوم الاثنين الموافق 20 فبراير الجاري في تمام الساعة العاشرة وسبع دقائق صباحا وستتعذر رؤيته بينما سيكون شكله مستويا تماما.

وذكر أن غرة شهر رمضان المبارك فلكيا هذا العام تصادف 23 مارس المقبل وسيولد هلاله يوم الثلاثاء 21 ذلك الشهر الساعة الثامنة وأربع وعشرين دقيقة مساء.

وأشار إلى أنه سيكون بالإمكان تحري هلال شهر رمضان المبارك ورؤيته بجلاء ووضوح حيث سيمكث مساء الأربعاء 22 مارس لمدة تصل إلى 52 دقيقة ويكون شكله مستويا تماما.

المصدر
كونا
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15 فبراير، 2023
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