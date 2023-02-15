الشؤون: حصر شواغر “التعاونيات” تمهيدًا للإحلال

ترأس وكيل وزارة الشئون بالانابة السيد عبد العزيز ساري المطيري اليوم الاجتماع الأول لفريق العمل الخاص بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية.

وأوضح المطيري أن الاجتماع يأتي بناء على قانون رقم (74) لسنة 2020 في شأن تنظيم التركيبة السكانية وعلى اللائحة التنفيذية الصادرة من مجلس الوزراء وعملًا بنتائج الاجتماع الذي عقدته لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل وتكليف مجلس الوزراء وتنفيذًا لتوجيهات الوزيرة م. مي البغلي حيث بدأ فريق العمل الخطوات التفيذية لوضع الية العمل الخاصة بتكويت الوظائف في الجمعيات التعاونية بالتعاون مع هئية القوى العاملة واتحاد الجمعيات الاستهلاكية التعاونية وذلك لدراسة الوضع الحالي وحصر الشواغر الموجودة في الجمعيات والاتحادات التعاونية ووضع الإجراءات حيز التنفيذ واقتراح التعديلات التشريعية والحلول الممكنة لتكويت الوظائف في الجمعيات والاتحادات التعاونية.

كما بحث الاجتماع الهيكل التنظيمي والكادر الوظيفي بالجمعيات والاتحادات التعاونية ليكون حافزًا للمواطنين للعمل في الجمعيات التعاونية مع تخصيص حد أدنى للكويتين من ذوي الاحتياجات الخاصة واعداد مشاريع التدريب التخصصية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في الجمعيات والاتحادات التعاونية.