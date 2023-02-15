الصفاة للإستثمار تقيم احتفالية وطنية مبتكرة بمناسبة الأعياد الوطنية

أعلنت شركة الصفاة للاستثمار عن إقامة فعالية فريدة من نوعها بمناسبة الأعياد الوطنية لدولة الكويت.

فقد ارتأت الشركة ان يكون هناك رسالة ايجابية من وراء هذا النشاط، وأهداف محددة:

​ ​دعم الشباب الكويتي الموهوب ​ ​تسليط الضوء على الحركة الفنية الكويتية وخصوصا الجداريات ​تضمين رسالة ايجابية للمعرض

ناهيك عن تزيين مكان لا متوقع وهو السرداب الاول B1​ في برج الصفاة بطريقة جديدة وفريدة ومبتكرة.

بهذه المناسبة قالت سارة المكيمي – مديرة التسويق والعلاقات العامة في شركة الصفاة للإستثمار، أن غاليري عواميد هو المعرض الأول من نوعه في الكويت، فالجداريات التي سيرسمها 10 فنانين كويتيين شباب ستكون أفقية على 16 عامود من عواميد السرداب مصفوفة هندسيا بطريقة تؤهلها ان تكون مصممة لمعرض، ومن هنا جاءت الفكرة، لن نرسم على جداريات، بل سنأخذ الفن الى خطوة ابعد ونرسم على عواميد لوحات 360 مواضيعها تمثل عواميد المجتمع الكويتي.

وأضافت: سألنا انفسنا ما هي العوامل التي تميز مجتمعنا ودولتنا عن بقية المجتمعات، فلخصنا عواميد المجتمع ب 14 موضوع “المدنية، الطفولة والأمومة، الدستور، الديموقراطية، الصحة، المساواة، الثقافة، الإبداع، تمكين المرأة، حقوق الإنسان، التقاليد، الشباب، الجمال، الفن”.

وتابعت المكيمي: اخترنا الفنانين من الشابات والشباب الكويتي المهتم بالجداريات، واعطيناهم الحرية التامة لتجسيد موضوع العامود وفقا لأسلوبهم الفني الخاص بالرسم وضمنا المعرض اسم عريق من عالم فن الخط العربي الفنان سيد عباس الموسمي والفنان عبدالعزيز الأمير ليخط لنا الأول مقاطع خالدة من النشيد الوطني على عامودين متقابلين ويتحفنا الأمير بلوحة فنية ممزوجة بالخط العربي العريق.

الفنانين حاليا سيرسمون لوحاتهم لمدة اسبوع كامل في منطقة مغلقة ومخصصة للمعرض من اليوم الى يوم 22.

ونوهت المكيمي أن المعرض سيكون مفتوح للعامة من يوم 25 فبراير، يستطيع اي شخص الدخول والتصوير والزيارة – السرداب في برج الصفاة / حولي / مقابل مركز السلطان ونادي القادسية.

وسيكون هناك فعالية افتتاح رسمية لكل العاملين في البرج يوم 28 فبراير سيحضرها مدراء الشركة والشركات الزميلة والتابعة والمستأجرة في البرج سيحضرها بإذن الله السيد مساعد الزامل الأمين العام المساعد لقطاع الفنون.