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وزير العدل يقوم بجولة تفقدية لمبنى قصر العدل الجديد

15 فبراير، 2023
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قام وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية و وزير تعزيز النزاهة عبدالعزيز ماجد الماجد بعمل جولة تفقدية لمبنى قصر العدل الجديد (المرحلة الاولى) وقد كان برفقته وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون المحاكم بالتكليف علي ياسين مال الله وفاضل الفضالة مدير ادارة الخدمات والصيانة وحضور المهندس ابراهيم اشكناني ممثل الديوان الاميري والمهندس محمد غدار ممثل المكتب العربي المشرف على تنفيذ المشروع والمهندس محمد عطية ممثل الشركة المنفذة شركة محمد عبدالمحسن الخرافي.

وقد استمع الوزير الى شرح المهندسين وتم الخوض في مجريات انجاز انهاء الاعمال وعبروا المهندسين انهم يواجهون بعض العقبات البسيطة في اتمام الاعمال الاخيره لانجاز العمل.

وقد اعرب الوزير عن اعجابه بصرح مبنى قصر العدل الجديد الذي يعد من اكبر واضخم دور العدالة في العالم حيث يعتبر من المباني الذكية.

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من الزيارة
من الزيارة
المصدر
بيان صحفي
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15 فبراير، 2023
0 31 دقيقة واحدة

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