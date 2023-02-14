دوري أبطال أوروبا: بايرن يعمق جراح سان جرمان وميلان يسقط توتنهام

عمّق بايرن ميونيخ الألماني من جراح باريس سان جرمان وألحق به الخسارة الثالثة تواليًا في مختلف المسابقات، بفوزه عليه 1-صفر في عقر داره ملعب بارك دي برانس في ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الثلاثاء.

وسجل لاعب سان جرمان السابق كينغلسي كومان هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

وتقام مباراة الاياب في ميونيخ في الثامن من اذار/مارس.

خاض سان جرمان مواجهته ضد منافسه البافاري على وقع خسارتين تواليًا، الاولى امام غريمه التقليدي مرسيليا في ثمن نهائي مسابقة الكأس منتصف الاسبوع الماضي 1-2، ثم امام موناكو 1-3 في الدوري المحلي قبل ايام.

بدأ نجم باريس سان جرمان كيليان مبابي المباراة على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين بعد تعافيه من اصابة في الفخذ الايسر تعرض لها ضد مونبلييه في الدوري في الاول من شباط/فبراير الحالي، وكان فريقه أعلن حينها غيابه عن هذه المباراة وتحديدًا لفترة 3 أسابيع.

ومنح مدرب باريس سان جرمان كريستوف غالتييه الفرصة للشاب وارن زائير امري (16 عاما و343 يومًا) للعب أساسيًا بعد ان ابلى بلاء حسنًا في الآونة الاخيرة. واصبح ايمري بالتالي اصغر لاعب على الاطلاق يخوض مباراة في الادوار الاقصائية من دوري ابطال اوروبا.

بداية حذرة للمباراة من كلا الطرفين حيث كانت الافضلية نسبيًا لبايرن من ناحية الاستحواذ لكن من دون خطورة حقيقية على مرمى الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما باستثناء تسديدة من الكاميروني اريك ماكسيم تشوبو موتينغ مرت الى جانب القائم الايسر في الدقائق الاولى.

في المقابل، اعتمد فريق العاصمة على الهجمات المرتدة وعلى الثنائي الارجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار لكن من دون فعالية كبيرة وبالتالي لم يجرب حارس بايرن ميونيخ السويسري يان سومر إطلاقا.

وسنحت اخطر فرصة لبايرن عندما وصلت الكرة على مشارف المنطقة امام يوزوا كيميش فسيطر عليها قبل ان يطلقها قوية ارتمى عليها دوناروما (43).

واجرى مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان تغييرًا بين الشوطين، فأشرك الظهير الايسر الكندي ألفونسو ديفيس بدلا من البرتغالي جواو كانسيلو فكان خياره في مكانه لانه كان صاحب التمريرة الحاسمة التي سجل منها كومان هدف السبق بتسديدة على الطاير منخفضة خاطفة خدعت دوناروما (53).

وكان كومان وهو لاعب سابق في باريس سان جرمان سجل هدف بايرن ميونيخ الوحيد في مرمى فريق العاصمة في نهائي عام 2020.

ودخل مبابي وسط التصفيق الكثيف من قبل انصار فريقه في الدقيقة 57، وانقذ دوناروما مرماه من هدف اكيد للاعب سابق في سان جرمان وهو تشوبو موتينغ عندما ابعد بأطراف اصابعه كرته الاكروباتية الركنية (62).

ونشطت الجبهة الهجومية كثيرا فيسان جرمان وكان اصحاب الارض الافضل في الشوط الثاني حيث شكلت هجماتهم خطورة حقيقية على مرمى سومر وسجل مبابي هدفا لكنه كان متسللا.

ونجح مبابي في استثمار كرة عرضية بعد مجهود فردي رائع للظهير الايسر البرتغالي نونو منديش ووضعها داخل الشباك لكن الحكم الغى الهدف لتسلل صاحب التمريرة الحاسمة (82).

ميلان يتغلب على توتنهام

تغلب ميلان الايطالي بهدف نظيف للإسباني براهيم دياس على ضيفه توتنهام الانكليزي الثلاثاء، في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على ملعب سان سيرو.

وأحرز دياس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السابعة لتبقى المنافسة مفتوحة قبل لقاء الاياب في لندن بعد ثلاثة أسابيع.

وعاد ميلان، بطل أوروبا سبع مرات، الى المسابقة القارية الأم للمرة الاولى بعد غياب سبع سنوات بعد تتويجه بطلا لايطاليا العام الماضي، ونجح في التأهل الى الادوار الاقصائية بعد غياب تسعة مواسم.

أما توتنهام، وصيف 2019، فيخوض الادوار الاقصائية للمرة الاولى منذ 2019-2020.

وكان آخر ظهور لميلان في الادوار الاقصائية في البطولة خسارة مذلة 5-1 في مجموع المباراتين ضد أتلتيكو مدريد الاسباني في الدور ذاته من موسم 2013-2014.

وهذا اللقاء الخامس بين الفريقين قاريًا والثالث فقط في دوري الابطال منذ الدور ثمن النهائي أيضًا في المسابقة ذاتها في موسم 2010-2011، عندما سجل بيتر كرواتش الهدف الوحيد في لقاءي الذهاب والاياب على ملعب سان سيرو كان كفيلا بتأهل سبيرز الى ربع النهائي.

ودخل ميلان الى المباراة في أعقاب فوز أول في 2023 في مختلف المسابقات ضد تورينو الجمعة الفائت، بعد سلسلة كارثية من سبع مباريات من دون انتصار، خرج خلالها من ثمن نهائي الكأس المحلية وخسر الكأس السوبر أمام غريمه إنتر وتراجع الى المركز الخامس في الدوري بعدما كان مطاردًا مباشرًا لنابولي في الصدارة.

ولا يمر توتنهام بفترة أفضل، إذ وصل الى لومبارديا بعد خسارة مذلة 4-1 ضد ليستر سيتي في البرميرليغ السبت وسقط في ثلاث من مبارياته الخمس الاخيرة وسط انتقادات من المدرب الايطالي كونتي لعدم رضاه عن العمل في سوق الانتقالات.

كما يعاني سبيرز من غياب حارس مرماه وقائده الفرنسي هوغو لوريس لمدة ستة اسابيع على الاقل، ولاعب الوسط الاوروغوياني رودريغو بنتانكور حتى نهاية الموسم بعد إصابته ضد ليستر سيتي، فيما غاب محرّك الوسط الدنماركي بيار-إميل هويبرغ بسبب الايقاف.

ولم يجر المدرب ستيفانو بيولي أي تغيير على تشكيلة ميلان التي بدأت ضد تورينو وقاد الفرنسي أوليفييه جيرو ودياس والبرتغالي رافايل لياو الهجوم.

وقام الروسونيري ببداية قوية ونجح في افتتاح التسجيل عندما رفع الالماني ماليك ثياو كرة من خلف المدافعين نحو مشارف المنطقة نحو المدافع الفرنسي تيو هرنانديز الذي فاز بثنائية في كرة هوائية مع الارجنتيني كريسيتان روميرو، قبل أن يسدد عن الجهة اليسرى من زاوية ضيقة داخل المنطقة، تصدى لها فرايزر فوستر، تابعها دياس برجله تصدى لها الحارس مجددًا قبل ان يكملها الاسباني برأسه في الشباك (6).

ولم يشهد الشوط الاول فرصًا تذكر باستثناء واحدة خطيرة لتوتنهام عبر سون هيونغ مين الذي تصدى الحارس لمحاولته لتتهيأ الكرة أمام هاري كاين تابعها ارتدت من العارصة، لكن الحكم رفع رايته في اشارة الى تسلل على الكوري الجنوبي (45).

وشهدت المباراة طابعًا دفاعيًا ودفع كونتي بالمهاجم البرازيلي ريشارليسون منتصف الشوط الثاني لمحاولة التعديل، وأتت الفرصة الخطيرة الاولى في الدقيقة 78 لميلان عندما وصلت كرة الى جيرو داخل المنطقة تابعها برأسه الى البديل البلجيكي شارل دي كيتلار تابعها رأسية أبعدها الدفاع الى ركنية.

وبعد ثوان، أتيحت فرصة أخرى لأصحاب الارض عندما رفع لياو عرضية عن الجهة اليسرى نحو القائم الثاني، تابعها ثياو رأسية مرت بجانب القائم (79).