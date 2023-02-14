“الداخلية”: تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية بين الكويت والامارات

استقبل وكيل وزارة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اللواء خليفـة حارب الوكيل المساعد لشؤون المرور والعمليات اللواء جمال الصايغ رئيس وفد الفريق الفني لربط المخالفات المرورية بدولة الكويت وذلك بمناسبة تدشين مشروع ربط المخالفات المرورية بين الدولتين وذلك تنفيذاً لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث تم اعلان الربط الثنائي لنظام المخالفات المرورية.

واستغرق العمل على هذا الربط مدة 8 أشهر لإنجاز هذا المشروع حسب الجدول الزمني لجميع الدول الخليجية لربط المنظومة المرورية في القريب العاجـل وفـق تقنية خليجية تعزز التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي والذي سوف يكون له الاثر والفائدة الكبيرة بين الدولتين.

وشكر اللواء جمال الصايغ الاشقاء في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة على الجهود المبذولة من قبلهم والتي ساهمت بشكل سريع في انجاز هذا المشروع وهو بداية انطلاق لربط جميع الخدمات المرورية والأمنية الأخرى والتي تساهم في رفع المنظومة المرورية والامنية بين دول مجلس التعاون الخليجي .

حضر الاجتماع العقيد اسامة الوهيب مدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات بالانابة والعقيد حقوقي خالد العدواني مدير المكتب الفني بقطاع شؤون المرور والعمليات والعقيد حقوقي فيصل العلي بادارة تحقيق المرور والعقيد بشار السيد هاشم مساعد مدير ادارة نظم المعلومات والمقدم ناصر سعود الديحاني من الادارة العامة للمجالس واللجان الوزارية.