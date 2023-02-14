دوري زين: كاظمة يفوز على السالمية وتعادل الفحيحيل مع الكويت

دوري زين: كاظمة يفوز على السالمية وتعادل الفحيحيل مع الكويت

فاز نادي كاظمة اليوم الثلاثاء على نظيره السالمية بثلاثة اهداف لهدف فيما تعادل الفحيحيل مع الكويت (3-3) ضمن الجولة ال14 من دوري (زين) لكرة القدم.

وسجل أهداف نادي كاظمة في المباراة التي اقيمت على استاد الصداقة والسلام كل من اللاعب ناصر فرج في الدقيقة 42 (ركلة جزاء) و76 وأحمد عرسان الهدف الثالث في الدقيقة 84 فيما سجل هدف السالمية الوحيد مهاجمه اللاعب مبارك الفنيني في الدقيقة التاسعة عبر ركلة جزاء.

وارتفع رصيد كاظمة الى النقطة 22 بالمركز الثالث بفارق الاهداف عن العربي الثاني فيما بقي السالمية على نقاطه ال16 بالمركز الثامن.

وفي المبارة الاخرى استطاع الفحيحيل فرض التعادل امام المتصدر الكويت بثلاثة اهداف لمثلها اذ انتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما اذ سجل لـ(الابيض) يوسف ناصر بالدقيقة 23 فيما سجل لـ(الاحمر) يوسف بن سودة بالدقيقة 44.

وفي الشوط الثاني تقدم الكويت مرة اخرى عن طريق اللاعب احمد الظفيري بالدقيقة 49 ليتعادل الفحيحيل عبر لاعبه عبدالله الشامي بالدقيقة 57 وعاد اللاعب يوسف ناصر ليضيف الهدف الثالث لفريقه بالدقيقة 81 ثم سجل لاعب الفحيحيل لويس فرناندو الهدف الثالث بالدقيقة 88 ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وعزز الكويت صدارته بارتفاع رصيد نقاطه الى 27 فيما وصل الفحيحيل الى نقطته ال17 بالمركز السادس مؤقتا.

وتختتم مباريات الجولة غدا الاربعاء بمواجهة الجهراء امام العربي والساحل ضد التضامن.