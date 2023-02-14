سوريا: 15 طائرة و4 قوافل برية تحمل مواد اغاثية لمساعدة متضرري الزلزال

اعلنت الحكومة السورية اليوم الثلاثاء عن مساعدات اغاثية لمتضرري الزلزال محملة على 15 طائرة واربع قوافل برية من الامارات والسعودية واليابان وباكستان وأرمينيا ولبنان والأردن ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والصين.

وذكرت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا) ان خمس طائرات إماراتية تحمل نحو 200 طن من المساعدات الاغاثية حطت في مطارات سوريا اليوم فيما حطت طائرة سعودية في مطار حلب الدولي وعلى متنها 35 طنا من المساعدات.

ووفق (سانا) وصلت كذلك الى مطار دمشق الدولي اليوم أيضا طائرتان باكستانيتان تحملان فريقا طبيا ومساعدات اغاثية فيما من المتوقع ان تحط في مطار دمشق الدولي غدا طائرة يابانية محملة بمواد الإغاثة الطارئة (اغطية وخيم).

وقالت الوكالة ان الطائرة المسيرة من قبل منظمة (يونيسف) قدمت من الدنمارك وعلى متنها 25 طنا من المساعدات الطبية في حين قدمت منظمة الصحة العالمية 25 طنا من المساعدات التي نقلتها طائرة حطت في مطار دمشق الدولي.

وأضافت (سانا) “ستصل الى مطار بيروت الدولي ثلاث طائرات قادمة من رومانيا تحمل مساعدات اغاثية مقدمة من الاتحاد الأوروبي لمتضرري الزلزال في سوريا فيما أقلعت من مدينة (نانجينغ) الصينية طائرة متوجهة الى دمشق وتحمل 30 الف مجموعة للاسعافات الأولية و10 الاف معطف و20 بطانية و200 خيمة ومعدات طبية ومولدات اوكسجين”.

وعن القوافل البرية قالت (سانا) ان قافلتي مساعدات وصلتا عبر البر من لبنان اليوم تضم الاولى 11 شاحنة تحوي مواد غذائية وست سيارات اسعاف فيما تحمل الثانية 22 طنا من المساعدات الإنسانية لمتضرري الزلزال كما وصلت اليوم أيضا قافلة برية إماراتية تحمل 15 طنا من المساعدات دخلت الى سوريا عبر معبر (نصيب جابر) الحدودي مع الأردن.

كما وصلت قافلة مساعدات برية قادمة من الأردن تحمل تبرعات من 54 مدرسة اردنية تشتمل على حليب للأطفال وبطانيات.

وفيما يتعلق بتداعيات الزلزال الذي ضرب شمال سوريا قبل ثمانية أيام قالت (سانا) انه تم اليوم اخلاء عدد من المباني في محافظة اللاذقية من اصل 19 بناء سيطالها الاخلاء “بسبب انهيارات جزئية نتيجة الزلزال”.

على صعيد اخر ذكرت (سانا) ان الرئيس السوري بشار الأسد جدد لدى لقائه اليوم رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانا ايغر حرص بلاده على إيصال المساعدات الى جميع مناطق سوريا المتضررة من الزلزال.

من جانبها اكدت ايغر ان المنظمة الدولية تعمل على حشد الجهود من اجل توسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تقوم بها على كامل الأرض السورية مشيدة بتعاون الجانب السوري بهذا الخصوص.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس قد اطلق اليوم نداء إنسانيا من اجل جمع 397 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له سوريا.