وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا

باريس تعتزم منح تأشيرات عاجلة لمتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا

14 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

تعتزم الحكومة الفرنسية منح تأشيرات عاجلة لعائلات أجانب مقيمين بشكل قانوني في فرنسا، تضررت من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، مع الحرص على ضمان أمن فرنسا.

وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا رداً على سؤال الثلاثاء في الجمعية الوطنية “المسألة تستدعي تقييما مشتركا بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية”.

وأوضحت أنه في مواجهة “مأساة رهيبة من الممكن وضع تدابير خاصة، كما حصل في الماضي”، مضيفة أن هذا يتطلب “دراسة متأنية لضمان الاستقبال في ظروف آمنة لأراضينا”.

في سوريا، تعتبر المناطق الخارجة عن سيطرة دمشق في شمال محافظة حلب وفي إدلب (شمال غرب)، من أكثر المناطق تضرراً جراء الزلزال، ويعيش فيها نحو ثلاثة ملايين نسمة.

وتسيطر “هيئة تحرير الشام” (النصرة سابقا) على هذه المنطقة جزئيًا.

وأشارت كولونا، إلى أنّ الأجانب الموجودين حاليًا في تركيا وسوريا، ويحملون تصريح إقامة في فرنسا، ستتم مساعدتهم “لتسريع عودتهم إلى بلادنا”.

المصدر
أ ف ب
الوسوم
14 فبراير، 2023
0 5 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

كاميلا ستضع تاج الملكة ماري خلال حفلة تتويجها

14 فبراير، 2023

الأمم المتحدة تطلق نداءً لجمع نحو 400 مليون دولار لمساعدة ضحايا الزلزال في سوريا

14 فبراير، 2023

ثلاثة قتلى وخمسة جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة

14 فبراير، 2023

امير قطر يبدأ زيارة رسمية الى إيطاليا لتعزيز العلاقات الثنائية

13 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى