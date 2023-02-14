أمين مجلس التعاون يدين مشروع قانون لبناء وحدات استيطانية في الأراضي الفلسطينية

دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الثلاثاء إقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية مشروع قانون بالموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس.

وطالب البديوي في بيان المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال للرجوع عن تلك القرارات التي تعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة واعتداء سافرا على حقوق الشعب الفلسطيني وتشكل عقبة كبيرة أمام إحياء السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد البديوي الموقف الثابت لدول المجلس تجاه القضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى ودعم قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ضمن حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وعودة اللاجئين وحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما دعا المجتمع الدولي والدول المؤثرة إلى بذل المزيد من الجهود لاستئناف عملية السلام والمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطيني.