عادل الدمخي يقترح تعيين المتطوعين الجامعيين برتبة وكيل أول

أعلن النائب د.عادل الدمخي عن تقدمه باقتراح برغبة بتعيين المتطوعين في الجيش الحاصلين على شهادة جامعية برتبة وكيل أول، ونص الاقتراح على ما يلي:

نظرا للظلم الواقع على حملة الشهادات الجامعية ومن باب إنصافهم ولما له من تأثير إيجابي وتحفيزا للتطوع بالجيش الكويتي، فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي :

إلغاء القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2019 والعودة إلى القرار السابق بحيث يكون (يلتحق المتطوعون الحاصلون على شهادة جامعية صادرة من جامعة الكويت أو من الجامعات المعتمدة من الدولة بمدرسة ضباط الصف ويعينون برتبة وكيل أول).