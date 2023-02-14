محمد المهّان: “المرافق العامة” ستقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن إنشاء الطرق قبل بداية تنفيذها

محمد المهّان: “المرافق العامة” ستقوم بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن إنشاء الطرق قبل بداية تنفيذها

ناقشت لجنة المرافق العامة خلال اجتماعها اليوم تكليف مجلس الأمة لها بدراسة وبحث أسباب تدني الخدمات والمرافق في منطقتي جنوب وغرب عبدالله المبارك.

وقال عضو اللجنة النائب الدكتور محمد المهّان في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة ستقوم بالتنسيق مع الجهات كافة المسؤولة عن تنفيذ وإنشاء الطرق قبل بداية تنفيذها.

وأضاف إن ممثلي وزارة الداخلية أفادوا بأن الأمن مستتب في المنطقتين وأغلب البلاغات تتعلق بحوادث مرورية.

وبين المهّان أن ممثلي وزارة التربية أفادوا بأن الوزارة تسلمت 15 مدرسة من المؤسسة العامة للرعاية السكنية دخلت 5 منها الخدمة التعليمية و10 منها سيتم افتتاحها في العام الدراسي المقبل، وأكدوا أن نسبة الكثافة الطلابية جيدة موزعة على مدارس البنين والبنات.

وأكد أن ممثلي وزارة الصحة أوضحوا أنه تم افتتاح مستوصفين في منطقة غرب عبدالله المبارك يعملان على مدار 24 ساعة، وبانتظار تسلم مستوصف ثالث من وزارة الإسكان في شهر سبتمبر المقبل، وبينوا أن الطاقم الطبي جاهز لتسلم المستوصف الجديد.

وأوضح المهّان أنه يوجد مركز صحي في مدينة عبدالله المبارك وتم الطلب من البلدية بالتعاون مع هيئة الزراعة تخصيص أرض لإنشاء مركز صحي ثان.

وبين أن ممثلي وزارة الأشغال ذكروا أن الوزارة هي جهة تنفيذية لما تقرره بلدية الكويت بالتعاون مع قطاع المرور في وزارة الداخلية فيما يتعلق بمداخل ومخارج منطقة غرب عبدالله المبارك.

وأضاف إنهم أكدوا عدم وجود شكاوى عن الطرق الموجودة في المنطقة، وأن الوزارة تسلمت الطريق المؤدية إلى منطقة غرب عبدالله المبارك في عام 2021 ، وأنها المسؤولة عن الطرق الداخلية والخارجية للمنطقة .

وأكد المهّان أن اللجنة تطرقت أيضا إلى موضوع مركز خدمة المواطن في المناطق الجنوبية، وتم إبلاغهم من ممثلي وزارة الداخلية إنه سيتم افتتاح مركزين جديدين الشهر المقبل في مدينة صباح الأحمد السكنية ليصبح إجمالي مراكز الخدمة في المنطقة 4 مراكز.