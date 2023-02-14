مجموعة المرأة الدولية تقيم احتفالا بذكرى استقلال وتحرير الكويت

‏‎احتفلت مجموعة المرأة الدولية بذكرى استقلال وتحرير الكويت يوم الاثنين 13 فبراير 2023 ، في فندق كراون بلازا الفروانية ، بحضور ضيفة الشرف سعادة الشيخة انتصار سالم العلي الصباح. كما حضرت كل من سعادة سفيرة اندونيسيا، لينا ماريانا، ورئيسة بعثة سفارة جمهورية غيانا التعاونية، سعادة نيرا دوخي وضيفات بارزات.

‏‎بدأ الحفل بالنشيد الوطني للكويت الذي عزفته الفرقة النحاسية التابعة لوزارة الدفاع، تلاه بعض الاغاني الوطنية الكويتية.

‏‎في كلمتها الافتتاحية، دعت السيدة غادة شوقي، حرم سفير جمهورية مصر العربية ورئيسة المجموعة الى الوقوف دقيقة صمت على ضحايا الزلزال في تركيا وسوريا.

بعد ذلك نقلت السيدة شوقي تحيات سعادة الشيخة هنوف الصباح، الرئيسة الفخرية للمجموعة، بهذه المناسبة الوطنية، متمنية للعضوات إقامة سعيدة في بلدهم الثاني الكويت.

كما هنأت السيدة شوقي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد جابر الصباح والشعب الكويتي بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير.

وشددت السيدة شوقي على رؤية وحكمة القيادة الكويتية التي قادت الكويت إلى تقدم كبير منذ استقلالها ، حيث كان لسمو الشيخ عبدالله السالم الصباح دور بارز في بناء الكويت كدولة مستقلة ذات سيادة تامة وديمقراطية وحديثة و الإنجازات الكبيرة والمستمرة التي حققتها الكويت على المستويين الإقليمي والدولي والتي أدت إلى التنمية والاستقرار والأمن.

‏‎ثم قامت السيدة شوقي بتقديم ضيفة الشرف، سعادة الشيخة انتصار الصباح ، كواحدة من الشخصيات البارزة في الكويت في العمل الخيري ورائدة أعمال ومؤلفة ومنتجة أفلام وكاتبة عامود .

وبعد عرض مقطع فيديو قصير لتقليد الشيخة انتصار الصباح وسام التاج الملكي البلجيكي برتبة فارس تقديراً لمساهمتها في العمل التطوعي ودعم ضحايا الحروب، استهلت الشيخة انتصار سالم العلي كلمتها بالإشادة بعمل مجموعة المرأة الدولية في جهودها لنشر الوعي الثقافي بين عضواتها والمجتمع الكويتي.

وقالت ان الكويت أقامت منذ استقلالها أكثر من 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية وتتمتع بعلاقات طيبة للغاية مع دول العالم، واستذكرت تاريخ التجارة الكويتية على مر السنين، وتحدّثت عن الثقة الكبيرة التي كان يوليها العالم للكويت ولبحارتها وتجّارها، نظراً للسمعة الطيبة التي يحملونها ولايزالون حتى اليوم.

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كما اكدت إيمانها الراسخ بالإيجابية والالتزام بالسعادة الشاملة في مبادرتها غير الربحية Alnowair . ثم توجهت الشيخة انتصار الى الحضور وطلبت منهن الاستمتاع بالجمال الموسمي للزهور البرية الرقيقة (النوّير) التي تنمو عكس التوقعات في أكثر الأماكن الغير متوقع نموها فيها ، وذلك يعتبر احد رموز المرونة و الصمود والإيجابية.

وبعد قطع الكعكة التي تصور علم الكويت ، تم عرض فيديو تفصيلي مع الشرح وغني بالمعلومات عن الكويت ، انتهى بأغنية “يلا الكويت” للفرقة الموسيقية الكويتية “أبناء يوسف”. كما استمتعت العضوات بأداء جميل لفرقة الوادي الكويتية التقليدية.

‏‎وشمل الاحتفال استقبالًا خاصا بالضيفات والعضوات اللاتي أتين مرتدين الزي الكويتي أو ألوان العلم الكويتي ممثلا بتعطيرهنّ بالبخور ورشهنّ برذاذ ماء الورد كبادرة حسن الضيافة الكويتي.

‏‎واستمتعت العضوات فور وصولهن بعرض للحرف اليدوية الكويتية، مقدمة من مجموعة الحرف الكويتي، كما استمتعن ايضا بإجابة اسئلة تتعلق بمناطق الكويت. وقامت العضوات أيضًا بالتقاط صور تذكارية في ركن يحتوي أقمشة جميلة وملونة واثواب مستخدمة في حفلات الزفاف الكويتية. كما شاهدنّ جمال صقر حي والذي يعرف بأهميته كشعار للكويت.‎

‏‎وشكل الاحتفال أيضاً جانباً مهماً من التراث الكويتي ، يمثل عادات الزواج في الكويت بطقوسه المبهجة والمميزة، قدمته السيدة هدى احمد الكندي، معدة ومذيعه سابقه تخصصت في اعداد الزوايه التراثيه الكويتيه، حيث تم عرض نموذج لحفل زفاف كويتي (الجلوة).

‏‎واختتم الحدث بسحوبات متنوعة، حيث تم تقديم الجوائز من قبل السيدة سهاد القناعي للعطور وأبيات وبيست اليوسفي وفندق الشيراتون.

وقد تم اعداد وجبات لذيذة تضمنت الأطباق الكويتية التقليدية التي أعدها طهاة كراون بلازا.