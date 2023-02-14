“الشؤون”: تراخيص جمع التبرعات لا تزال مستمرة استكمالا لمسيرة الحملة الوطنية “الكويت بجانبكم”

أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري أن التراخيص الممنوحة للجمعيات الخيرية الكويتية الخاصة بجمع التبرعات لإغاثة منكوبي الزلزال في تركيا وسوريا لا تزال مستمرة استكمالا لمسيرة الحملة الوطنية (الكويت بجانبكم).

وأكد ساري في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء حرص وزارة الشؤون على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بدعم ومساندة اخواننا المتضررين من الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا.

وشدد على أن التنسيق مستمر مع قطاع شؤون التنمية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية الكويتية فيما يتعلق بتنفيذ كل المشاريع والانشطة الإغاثية في تلك الدول.

وكانت وزارة الشؤون الاجتماعية نظمت حملة (الكويت بجانبكم) قبل عدة أيام في وقت أنشأت الكويت وبتوجيهات سامية جسرا جويا لإرسال مساعدات وطواقم طبية عاجلة إلى تركيا جراء الزلزال بمشاركة كل من وزارة الخارجية وقوة الإطفاء العام والهلال الأحمر ووزارة الصحة والجيش الكويتي.

وفي وقت تواصل الجمعيات الخيرية الكويتية أعمالها الإغاثية بعد مرور أسبوع على الزلزال الذي راح ضحيته الآلاف الأشخاص وتدمرت على أثره المباني والمنشآت في سوريا وتركيا تشارك وزارة الصحة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي في تقديم الدعم الطبي والدوائي والرعاية الصحية العاجلة اللازمة.