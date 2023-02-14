وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار محمد عمار العجمي

الوزير العجمي: توزيع بطاقات قرعة قسائم “جابر الأحمد” الخميس المقبل

14 فبراير، 2023
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أعلن وزير الدولة لشئون مجلس الامة و وزير الدولة لشئون الاسكان والتطوير العمراني عمار العجمي عن بدء التوزيع الفعلي لـ 114 قسيمة سكنية بمساحة 400م2 في مدينة جابر الأحمد بدءا من الخميس المقبل.

وقال العجمي في تصريح صحافي أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستباشر توزيع بطاقات دخول القرعة للدفعة الأولى من القسائم الحكومية بإجمالي 49 قسيمة بدءا من يومي الخميس والإثنين الموافقان 16 و 20 فبراير 2023.

وذكر أن المؤسسة ستسكمل توزيع بطاقات الاحتياط يوم الثلاثاء 21 فبراير 2023، يليه يوم الأربعاء موعد اجراء القرعة للدفعة الاولى.

وأضاف: خصصت المؤسسة يومي الخميس والأحد الموافقان 2 و 5 مارس 2023 لتوزيع بطاقات القرعة للدفعة الثانية من القسائم بإجمالي 10 قسيمة، على ان يلحقها يومي الاثنين والثلاثاء من الاسبوع ذاته توزيع بطاقات الاحتياط.

وأشار إلى أن المؤسسة تختم توزيعات القسائم الـ 114 يوم الأربعاء 8 مارس 2023، مؤكدا أن توفير هذه البدائل السكنية للمواطنين جاءت حرصا من مجلس إدارة المؤسسة لتحقيق رغبات المواطنين وتوفير الرغبات المناسبة لهم. وأكد العجمي أن المؤسسة مستمرة في جهودها لتسريع وتيرة التوزيعات وتوفير المشاريع الاسكانية للمواطنين اصحاب الطلبات الاسكانية.

المصدر
السكنية
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14 فبراير، 2023
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