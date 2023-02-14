سمو ولي العهد يستقبل رئيس ديوان المحاسبة السعودي

سمو ولي العهد يستقبل رئيس ديوان المحاسبة السعودي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

14 فبراير، 2023
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استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم رئيس ديوان المحاسبة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة الدكتور حسام عبدالمحسن العنقري والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.

حضر اللقاء معالي رئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح ورئيس ديوان المحاسبة فيصل فهد الشايع ومدير مكتب سمو ولي العهد الفريق متقاعد جمال محمد الذياب ووكيل الشؤون الخارجية بمكتب سمو ولي العهد مازن عيسى العيسى وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد آل سعود.

المصدر
كونا
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14 فبراير، 2023
0 7 أقل من دقيقة

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