الأرصاد الجوية: استمرار فرص هطول الأمطار إلى مساء غد لتتحسن بعدها الأحوال الجوية

الأرصاد الجوية: استمرار فرص هطول الأمطار إلى مساء غد لتتحسن بعدها الأحوال الجوية

توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية استمرار فرص هطول الأمطار إلى مساء يوم غد الأربعاء مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على المناطق الساحلية.

وقال مدير الإدارة عبدالعزيز القراوي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن الأحوال الجوية تتحسن بدءا من مساء غد حيث تقل كميات السحب وفرص الأمطار لافتا إلى تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي بطبقات الجو العليا مصحوبا بكتلة هوائية دافئة ورطبة على سطح الأرض تؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية أحيانا.

وذكر القراوي أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة في حين سجلت مدينة الكويت أعلى كمية أمطار بواقع 6ر2 ملم والجهراء 8ر1 ملم وسط استمرار التوقعات بفرص أمطار إلى مساء غد.

وأشار إلى أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ مساء غد مع تقدم مرتفع جوي من ناحية الشمال الغربي مصحوبا بكتلة هوائية باردة وتكون درجات الحرارة العظمى ما بين 17 و 19 درجة مئوية والصغرى ما بين 4 و9 درجات مئوية.