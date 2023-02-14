فريق “شفاء” الانساني الكويتي يجري 9 عمليات جراحية للمصابين من زلزال تركيا

أجرى فريق شفاء الانساني الكويتي لليوم الثالث على التوالي تسع عمليات جراحية مستعجلة للمصابين من الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا الاسبوع الماضي وتركزت على إصلاح كسور مضاعفة وإصابات في الأنسجة.

وقال استشاري الحروق والتجميل الدكتور عبدالعزيز الرشيد في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء إن المصابين تعرضوا لكسور مضاعفة في منطقتي الافخاذ والاكتاف والذراعين وكذلك فقدان أنسجة بمنطقتي الظهر والافخاذ”.

فريق “شفاء” الانساني الكويتي

واضاف أن طاقم الفريق الطبي المكون من جراحي العظام والحروق والتجميل والطوارئ الطبي أجرى في مستشفى (أمريكان) التركي في منطقة (الريحانية) بإقليم (هاتاي) 42 عملية جراحية للمتضررين من الزلزال.

واوضح الرشيد أن الفريق الطبي تكفل كذلك بالأدوية والعلاجات الميدانية ولوازم التدفئة للنازحين.

يذكر ان زلزالا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا في السادس من الشهر الحالي بقوة بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.