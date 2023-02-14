وزير الصحة: التبرع الطوعي بالدم يبرز القيم الإنسانية النبيلة والإيثار

أكد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي اليوم الثلاثاء أهمية الاعتراف بقيمة التبرع الطوعي بالدم دون مقابل لإبراز القيم الإنسانية النبيلة بإيثار الغير على النفس.

وقال الوزير العوضي في تصريح صحفي عقب إطلاق الحملة السنوية للتبرع بالدم (الكويت بدمي 6) للعام السادس على التوالي في بنك الدم المركزي بالجابرية إن الوزارة دأبت على دعم الخدمات الوطنية المعنية بنقل الدم والسعي لإذكاء الوعي بشأن الحاجة إلى التبرع وتنظيم الحملات على مدار العام.

وأضاف أن الوزارة ممثلة في إدارة خدمات نقل الدم تعمل على تقييم احتياجات الكويت للدم ومكوناته سنويا حسب المعايير العالمية ورسم الخطط والاستراتيجيات للمشاريع المستقبلية للدولة بهذا الشأن.

ولفت إلى تزامن “الاحتفال اليوم بحملتنا السنوية للتبرع بالدم مع الأعياد الوطنية لدولتنا الحبيبة الكويت تحت شعار (الكويت بدمي) ولنقف هنا وقفة تقدير وثناء وإجلال لأولئك الذين تبرعوا بدمائهم لإنقاذ العديد من الأرواح” داعيا أهل الكويت والمقيمين على أرضها إلى إنجاح الحملة.

من جانبها قالت مديرة إدارة خدمات نقل الدم في وزارة الصحة الدكتورة ريم الرضوان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن بنك الدم يطلق هذه الحملة للسنة السادسة على التوالي تزامنا مع الأعياد الوطنية لدعوة المواطنين والمقيمين للتبرع والمشاركة تعبيرا عن حبهم للكويت.

وأضافت الرضوان أن الهدف من الحملة هو نشر مفهوم العطاء دون مقابل لكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة مؤكدة أن التبرع بالدم ليس واجبا إنسانيا فحسب بل واجب وطني أيضا.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى ضرورة المشاركة في التبرع مشيرة إلى أن مبنى البنك الرئيسي في الجابرية سوف يستمر باستقبال المتبرعين خلال عطلة الأعياد الوطنية.

ولفتت إل أن العطاء أحد أشكال التعبير عن حب الكويت والاحتفال بالأعياد الوطنية من خلال التبرع بالدم لإنقاذ أرواح هي بأشد الحاجة لكل قطرة دم خصوصا أن حاجة المرضى إلى الدم مستمرة وجميع فصائل الدم مطلوبة.