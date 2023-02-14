رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد

رئيس قوة الإطفاء العام يغادر البلاد لتفقد أحوال فريق البحث والانقاذ الكويتي المتواجد في تركيا

14 فبراير، 2023
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بتكليف من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالانابة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح ، غادر سعادة رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد راكان المكراد البلاد لزيارة فريق البحث والانقاذ الكويتي في جمهورية تركيا الصديقة وذلك للإطمئنان على أحواله ومتابعة عمليات الاغاثة والمهام التي أوكلت اليه من قبل ادارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ).

وينقل الفريق المكراد الى فريق البحث والانقاذ الكويتي تحيات وتقدير القيادة السياسية للدور الكبير والانساني الذي يبذله في عمليات انتشال الضحايا وعلى هامش الزيارة الى جمهورية تركيا الصديقة.

وسيقوم الفريق خالد المكراد بالاجتماع مع المسؤولين في ادارة الكوارث والطوارئ التركية ( آفاد ) وذلك لبحث آخر المستجدات في عمليات الانقاذ التي تتم اثر الزلزال المدمر .

المصدر
قوة الإطفاء
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14 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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