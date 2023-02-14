الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة شاب برصاص جيش الاحتلال بالضفة الغربية

قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا فلسطينيا أصيب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مخيم (الفارعة) للاجئين قرب مدينة (طوباس) صباح اليوم الثلاثاء.

وأضافت الجمعية في بيان أن “الشاب أصيب برصاصة في الرأس وحالته حرجة وتم نقله إلى مستشفى طوباس” موضحة أن الحادث جاء بعد تنفيذ قوات الاحتلال حملة اعتقالات في مناطق عدة من الضفة الغربية.

وأوضحت أن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم حيث حاصرت أحد المنازل واعتقلت فلسطينيا قبل انسحابها.

وفي السياق قال نادي الأسير في بيان إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين في مدينة (البيرة) وأربعة آخرين في محافظة (نابلس) مضيفا أن الاعتقالات طالت شابا في (القدس) واثنين آخرين في محافظة (الخليل).

وأوضح النادي أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ مطلع العام الحالي أكثر من 760 مواطنا بينهم أطفال ونساء ومرضى وجرحى وكبار في السن وأسرى تعرضوا سابقا للاعتقال عدة مرات وأقرباء من الدرجة الأولى لشهداء وأسرى.

وصعدت قوات الاحتلال من عدوانها على الفلسطينيين والمقدسات الإسلامية منذ العام الماضي واستهدفتهم بالقتل والاعتقال وهدم المنازل وبوتيرة عالية مقارنة بالسنوات القليلة السابقة وفق مؤسسات فلسطينية ترصد انتهاكات الاحتلال.