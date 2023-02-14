ثلاثة قتلى وخمسة جرحى بإطلاق نار داخل حرم جامعي في الولايات المتحدة

سقط ثلاثة قتلى على الأقلّ وخمسة جرحى برصاص مسلّح أطلق النار مساء الإثنين داخل حرم جامعي في مدينة لانسينغ الواقعة في غرب ديترويت في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت الشرطة، قبل أن يلوذ بالفرار.

وقالت شرطة جامعة ولاية ميشيغن في تغريدة “لدينا ثلاث وفيات مؤكّدة. وبالإضافة إلى هذا، هناك خمس ضحايا نقلوا إلى المستشفى”.

وفتح المشتبه به النار بعيد الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (01,00 ت غ الثلاثاء) في مبنى جامعي قبل أن يسير نحو مبنى آخر حيث سُمع إطلاق نار، بحسب قائد شرطة الحرم الجامعي بالوكالة كريس روزمان.

وأوضح أن عددًا من الجرحى في حال حرجة.

ونشرت الشرطة صور المشتبه به وهو رجل أسود قصير القامة يرتدي سترة جينز وحذاء أحمر وقبعة.

وأكد روزمان “لدينا حاليًا مئات الشرطيين وعناصر قوات حفظ الأمن تابعين للولاية ومحليين وفدراليين، في حرم الجامعة الذين يعملون في جهود منسّقة لضمان أمن الجامعة والتعرف على المشتبه به والقبض عليه”.

وصلت الشرطة بسرعة إلى المكان وأمرت الطلاب والموظفين بعزل أنفسهم.

وعلّقت إدارة الجامعة كافة الأنشطة لمدة 48 ساعة.

وتدفع الولايات المتحدة ثمنًا باهظًا نتيجة انتشار الأسلحة النارية على أراضيها وسهولة اقتناء الأميركيين هذه الأسلحة.

ويفوق عدد الأسلحة النارية الفردية في البلاد، عدد سكانها: ويملك شخص بالغ على الأقل من أصل كل ثلاثة، سلاحًا ويعيش قرابة بالغ من أصل كل اثنين في منزل يحتوي على سلاح.