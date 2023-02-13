وزارة الخارجية الكويتية

دولة الكويت تدين وتستنكر مصادقة حكومة الاحتلال على مشروع قانون يهدف الى شرعنة بؤر استيطانية وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية

14 فبراير، 2023
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أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين اليوم الاثنين لمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية وبناء مستوطنات جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي تعد انتهاكا لمبادئ القانون الدولي وتقويضا لكافة الجهود الدولية الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل لاستئناف عملية السلام في الشرق الأوسط على أساس حل الدولتين.

وجددت الوزارة موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى دعوة المجتمع الدولي للتحرك السريع لوقف هذه الانتهاكات الإسرائيلية وتوفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق وممتلكاتة والعمل على وقف هذا القرار الأحادي الجانب وصولا إلى الحل النهائي القائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

المصدر
كونا
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14 فبراير، 2023
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