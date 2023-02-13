أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريللا

امير قطر يبدأ زيارة رسمية الى إيطاليا لتعزيز العلاقات الثنائية

13 فبراير، 2023
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استقبل رئيس الجمهورية الايطالي سيرجو ماتاريللا اليوم الاثنين أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في زيارة رسمية الى ايطاليا على رأس وفد رفيع المستوى تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية.

وقال قصر (الكويرينالى) الجمهوري في بيان أن الرئيس ماتاريللا وأمير قطر ترأسا جلسة محادثات ثنائية أعقبها غداء عمل بمشاركة وزيري الخارجية الايطالي أنطونيو تاياني والدفاع غويدو كروزيتو ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع القطري الدكتور خالد العطية والوفدين الرسميين.

وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية الايطالية – القطرية وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات بالاضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وآخر التطورات في المنطقة.

المصدر
كونا
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13 فبراير، 2023
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