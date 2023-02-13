فرنسا تقلد الأديب الكويتي طالب الرفاعي وسام الآداب والفن

قلدت جمهورية فرنسا الأديب والروائي الكويتي طالب الرفاعي وسام الآداب والفن لدوره بمد جسور التفاهم ومشاركته منعطفات المجتمع الكويتي والخليجي مع القراء الفرنسيين بعد ان ترجمت مجموعة من اعماله الى اللغة الفرنسية.

وقالت السفيرة الفرنسية لدى الكويت كلير ليفلي شير اثناء حفل التكريم في منزلها اليوم الأثنين ان وطنها فرنسا قرر منح هذا الوسام العريق الى الأديب الرفاعي عرفانا منه بالخدمات الجليلة التي قدمها ومازال يقدمها للثقافة ليس فقط في الكويت وانما في سبيل “تزاوج وتقريب الثقافات” مؤكدة انه من خلال هذا التزاوج الثقافي تتنامى و تتطور الحضارة الإنسانية.

وأكدت السفيرة شير ان هذا الوسام كان يقلد به المميزون من الفنانين والكتاب والمعماريين منذ القرن ال15 مشيدة بالدور الذي يقوم به الأديب الرفاعي بتقريب الثقافتين الفرنسية والكويتية ودعمه المستمر لفعاليات السفارة الفرنسية الثقافية في الكويت.

ومن جانبه وجه الرفاعي في كلمة مماثلة امتنانه لهذا التكريم الى اللغة العربية التي “كانت ومازالت صديقي المخلص الذي مسكت بيده وارتفع بي لسماوات عالية ما كان يمكنني الوصول اليها بدونه” مؤكدا ان هذا التكريم الذي يشيد بالساحة الأدبية والثقافية في الكويت قد ازداده تصميما واصرارا للمزيد من العطاء الأدبي عبر القصة والرواية وأشكال الفعال الثقافي.

وعبر عن تقديره للحكومة الفرنسية والسفيرة شير على هذا التكريم “الذي سيرافقني طوال رحلة حياتي” ودعم مجموعة من الأدباء الكويتيين والعرب وعائلته والمترجمين معتبرا ان “تكريم كاتب كويتي هو بالضرورة تكريما لجميع كتاب الكويت وهو تكريم لساحة الأدب والثقافة في الكويت”.

ويكتب الرفاعي الذي يعتبر الروائي الكويتي الوحيد الذي ترجمت اعماله الى اللغة الفرنسية بأسلوب روائي مغاير وهو “التخييل الذاتي” الذي يجمع ما بين السيرة الذاتية والواقع الحقيقي للكاتب وشخصيات أخرى تكون خيالية تسرد حوادث تخصها ليست بالضرورة ان تكون حوادث حقيقية وبجمعها يبدأ الفاصل ما بين الواقع والخيال بالامتزاج والذي قد يعلل أسباب اهتمام القارئ الفرنسي برواياته.

وترجمت حتى الآن أربع روايات للروائي الرفاعي الى الفرنسية وهي رواية (في الهنا) و(ظل شمس) و(النجدي) و(حابي) ومن المزمع اصدار (خطف الحبيب) في ابريل المقبل.