سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر الإمارات بعد ترؤسه وفد الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات

سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر الإمارات بعد ترؤسه وفد الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات

غادر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات والتي عقدت في إمارة دبي.

وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وأعضاء سفارة دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء قنصلية دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية.