سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر الامارات بعد ترؤسه وفد الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات

سمو رئيس مجلس الوزراء يغادر الإمارات بعد ترؤسه وفد الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات

13 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

غادر سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بعد أن ترأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات والتي عقدت في إمارة دبي.

وكان في وداع سموه على أرض المطار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وأعضاء سفارة دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وأعضاء قنصلية دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية.

المصدر
كونا
الوسوم
13 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

مقالات ذات صلة

“الشؤون”: 5 مجالس “تعاونيات” إلى النيابة العامة

13 فبراير، 2023

الهلال الاحمر الكويتي يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر لمساعدة الشعب السوري

13 فبراير، 2023

“الداخلية”: ضبط مصنع للخمور المحلية يديره شخص من جنسية آسيوية في المهبولة

13 فبراير، 2023

سمو رئيس دولة الامارات يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات

13 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى