“فريق شفاء” الإنساني الكويتي يجري عمليات مستعجلة للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

أجرى فريق شفاء الإنساني الكويتي عمليات مستعجلة للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا في مستشفى (أمريكان) التركي بمنطقة (الريحانية) بإقليم (هاتاي) على يد نخبة من استشاريي العظام والحروق والتجميل.

وقال استشاري العظام وجراحة اليد الدكتور حسام بشير التابع للفريق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الفريق الكويتي أجرى عددا من العمليات الجراحية في اختصاص العظام والحروق والتجميل وجراحة اليد مساء امس.

فريق شفاء الانساني الكويتي خلال استقبال حالات الطوارئ التي تضررت من زلزال تركيا

وأضاف الدكتور بشير أن الفريق يواصل إجراء عمليات متعددة للعديد من الحالات في المستشفى الذي يعد أحد أكبر مستشفيات المنطقة وذلك بإشراف استشاري الطوارئ الدكتور عبدالرحمن العلي وعدد من رجال الاسعاف الكويتين.

يذكر ان زلزالا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي بقوة بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.