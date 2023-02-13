نخبة من الأطباء الكويتين خلال إجراء العمليات الجراحية للحالات الحرجة والمستعجلة

“فريق شفاء” الإنساني الكويتي يجري عمليات مستعجلة للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا

13 فبراير، 2023
0 15 دقيقة واحدة

أجرى فريق شفاء الإنساني الكويتي عمليات مستعجلة للمتضررين من زلزال تركيا وسوريا في مستشفى (أمريكان) التركي بمنطقة (الريحانية) بإقليم (هاتاي) على يد نخبة من استشاريي العظام والحروق والتجميل.

وقال استشاري العظام وجراحة اليد الدكتور حسام بشير التابع للفريق في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين إن الفريق الكويتي أجرى عددا من العمليات الجراحية في اختصاص العظام والحروق والتجميل وجراحة اليد مساء امس.

فريق شفاء الانساني الكويتي خلال استقبال حالات الطوارئ التي تضررت من زلزال تركيا

وأضاف الدكتور بشير أن الفريق يواصل إجراء عمليات متعددة للعديد من الحالات في المستشفى الذي يعد أحد أكبر مستشفيات المنطقة وذلك بإشراف استشاري الطوارئ الدكتور عبدالرحمن العلي وعدد من رجال الاسعاف الكويتين.

يذكر ان زلزالا ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي بقوة بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر
كونا
الوسوم
13 فبراير، 2023
0 15 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

سمو رئيس مجلس الوزراء يلقي كلمة دولة الكويت أمام القمة العالمية للحكومات في دبي

13 فبراير، 2023

ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال إلى أكثر من 35 ألفا في تركيا وسوريا

13 فبراير، 2023

الاحتلال يشن غارات جوية تستهدف موقعا لحركة حماس في غزة

13 فبراير، 2023

الحكومة السورية: قوافل جوية وبرية تواصل نقل المساعدات لمتضرري الزلزال

12 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى