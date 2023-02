“زين” تتعاون مع “ديزني+” لتقديم عروض اشتراك مجانية

أعلنت زين المُزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن تعاونها مع ديزني+، خدمة عرض الأفلام والبرامج والمسلسلات التلفزيونية من شركة والت ديزني، لتقديم ما لا يقل عن ستة أشهر من الخدمة لعملائها، لتكون أول شركة اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تتعاون مع المنصّة العالمية.

وتم الإعلان عن الشراكة خلال الحفل الخاص الذي أقيم في منصّة زين للابتكار ZINC بمقر الشركة الرئيسي في الشويخ، والذي شهد حضور كل من الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في زين الكويت مشعل محمد، ورئيس ديزني+ لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تميم فارس، بالإضافة إلى أعضاء من فريقي زين وديزني+.

وأصبح الآن بإمكان عملاء باقات MAX المُختارة الجديدة كُلياً من زين الاستمتاع باشتراك ديزني+ مجاني ما دامت الباقة فعّالة، كما يُمكن للعملاء الحاليين في باقات الدفع الآجل الصوتية وباقات الإنترنت المُختارة الاستمتاع بستة أشهر من الخدمة مجاناً من زين.

وبإمكان العملاء المُشتركين في العرض الاستمتاع بمُشاهدة آلاف الأفلام والمسلسلات والأعمال الأصلية الحصرية من “ديزني” و”بيكسار” و”مارڤل” و”ستار وورز” و”ناشونال جيوغرافيك”، بالإضافة إلى أحدث الأفلام الضخمة والمسلسلات والمحتوى الكلاسيكي من عالم “ستار”، كما سيحصل أول 15 ألف عميل يشترك في العرض على خصمٍ خاص من زين بقيمة 20% على مشترياتهم من متجر ديزني من الشايع في الكويت (تطبق الشروط والأحكام*)، وتم افتتاح أول متجر ديزني مستقل في المنطقة خلال نوفمبر 2022 في مول الأڤنيوز.

ومع ديزني+، بإمكان عملاء زين الآن الاستمتاع بأروع القصص على الإطلاق، والتي تتضمن الإنتاجات الضخمة مثل إنكانتو من ديزني، وAvatar من 20th Century Studios، وBlack Panther من استديوهات مارفل، والإنتاجات الأصلية مثل Save our Squad with David Beckham، والإنتاجات الكلاسيكية المحبوبة من ديزني مثل علاء الدين والأسد الملك، بالإضافة إلى جميع حلقات المسلسلات الأشهر على الإطلاق مثل The Walking Dead وGrey’s Anatomy وThe Kardashians، وتحتوي الخدمة على كل ما هو مُحبب لكافة أفراد العائلة.

مشعل محمد وتميم فارس يتوسطان فريقي زين وديزني+

وتتوفر خدمة ديزني+ على مجموعة واسعة ومتنوعة من الأجهزة، والتي تشمل غالبية الهواتف الذكية والتلفزيونات الذكية وتطبيقات الكمبيوتر والويب، ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بتجربة مُشاهدة ذات دقة عالية الوضوح على أربع أجهزة في نفس الوقت، بالإضافة إلى تنزيل المحتوى بشكل غير محدود على 10 أجهزة مُختلفة، وإمكانية إنشاء 7 حسابات شخصية.

وتُقدّم الخدمة أيضاً مجموعة واسعة من أدوات قيود رقابة الوالدين سهلة الاستخدام لضمان تجربة مُشاهدة ملائمة لجميع أفراد العائلة، مع إمكانية وضع قيود على مشاهدة محتوى البالغين وتخصيص أرقام سرية لحماية الحسابات الشخصية، بالإضافة إلى تخصيص حسابات شخصية مناسبة للأطفال.

وتخطو زين من خلال هذا التعاون خُطوة جديدة ضمن مساعيها الاستراتيجية لتقديم أفضل الخدمات لعملائها في الكويت، وذلك من خلال العمل مع مُقدّمي المحتوى من المنطقة والعالم لتقديم أكبر مكتبة من محتوى الترفيه لعملائها ليختاروا ما يُفضّلوه ويستمتعوا بمحتواهم المُفضّل في أي وقت ومكان عبر أكبر وأقوى شبكة 5G في الكويت.

وتستمر زين بتلبية تطلّعات واحتياجات عملائها المُختلفة من خلال طرحها لأحدث الخدمات والتقنيات المبتكرة لعائلة المشتركين الأكبر في الكويت، وستلتزم الشركة دوماً بتوفير آخر وأحدث الحلول والخدمات لتحسين تجربتهم وتحقيق توقّعاتهم وتطلّعاتهم ليتمتعوا بتجربة رقمية مميزة وفريدة.

جانب من المؤتمر الصحافي