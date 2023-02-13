سمو رئيس دولة الامارات يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات

سمو رئيس دولة الامارات يستقبل سمو رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي.

ونقل سمو رئيس مجلس الوزراء تحيات حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما وتهنئتهما لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بالنجاح الذي حققته القمة العالمية للحكومات متمنين لها دوام الاستقرار ومزيدا من التقدم والازدهار.

وأعرب سموه عن شكره وتقديره لقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة على استضافة هذه القمة العالمية ذات الأهمية الكبيرة خاصة في ظل التحديات الاقليمية والدولية التي تتطلب تضافرا للجهود مؤكدا عمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.