المجلس البلدي يوافق على تخصيص “جنوب القيروان” وإحالتها للجهات المختصة

وافق المجلس البلدي في جلسته الرئيسية اليوم الاثنين برئاسة عبدالله المحري على تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتخصيص (جنوب القيروان) وإحالتها إلى الجهات المختصة .

كما وافق المجلس على الاقتراح المقدم من عدد من الأعضاء بشأن ترخيص مراكز لتأهيل ذوي الإعاقة في المناطق السكنية .

وأيضا وافق على الطلب المقدم من شركة المشروعات السياحية الخاص بمشروع إنشاء وإنجاز وتسليم نادي رأس الأرض الجديد وبشأن تعديل حدود موقع نادي رأس الأرض المتداخل مع الموقع المجاور لوزارة الدفاع.