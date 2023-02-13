بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 21.5 نقطة

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 21.5 نقطة

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الاثنين على انخفاض مؤشرها العام 5ر21 نقطة ليبلغ مستوى 53ر7336 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 29ر0 في المئة.

وتم تداول 6ر125 مليون سهم عبر 8502 صفقة نقدية بقيمة 7ر37 مليون دينار (نحو 2ر114 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 8ر19 نقطة ليبلغ مستوى 7ر5532 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 36ر0 في المئة من خلال تداول 3ر35 مليون سهم عبر 2528 صفقات نقدية بقيمة 5ر4 مليون دينار (نحو 6ر13 مليون دولار).

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر22 نقطة ليبلغ مستوى 21ر8200 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 28ر0 في المئة من خلال تداول 3ر90 مليون سهم عبر 5974 صفقة بقيمة 2ر33 مليون دينار (نحو 5ر100 مليون دولار).

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) 9ر22 نقطة ليبلغ مستوى 28ر5686 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 40ر0 في المئة من خلال تداول 9ر32 مليون سهم عبر 2285 صفقة نقدية بقيمة 3ر4 مليون دينار (نحو 13 مليون دولار).

وكانت شركات (الديرة) و(يونيكاب) و(المصالح ع) و(عمار) الأكثر ارتفاعا أما شركات (بيتك) و(وطني) و(أجيليتي) و(أرزان) فكانت الأكثر تداولا لناحية القيمة في حين كانت شركات (بيت الطاقة) و(مدار) و(كميفك) و(التخصيص) الأكثر انخفاضا.