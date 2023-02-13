وفد من الحركة التقدمية الكويتية يهنئ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها

زار وفد من الحركة التقدمية الكويتية مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية يتكون من الأمين العام بالانابة للحركة أسامة العبدالرحيم وعضو المكتب السياسي أحمد الديين وعضو اللجنة المركزية حسين الحربي وعضوتيّ الحركة هنادي العلي وفاطمة القطان.

والتقى رئيس مجلس الإدارة أ. لولوة الملا، والأمين العام أ. غادة الغانم، وأمين الصندوق أ. موضي الصقير، وعضو مجلس الإدارة أ. مشاعل الشويحان، وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة مرور ستين عاماً على تأسيس الجمعية، وجهودها في مجال قضايا المرأة وشؤونها، والدور الهام الذي لعبته كجمعية رائدة في هذا المجال، آملين لها الاستمرارية والمزيد من العطاء بما يخدم المرأة في الكويت وقضاياها المستحقة، وخصوصاً قضايا النساء المهمشات والعاملات والكويتيات البدون والعمالة المنزلية.

وأكد على أهمية التعاون والعمل المشترك على الأصعدة الاجتماعية، الثقافية و السياسية بما يخدم مصلحة النساء في الكويت أولاً و أخيرًا.