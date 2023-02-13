سمو أمير البلاد يهنئ ملك البحرين بذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة مشيدا سموه رعاه الله بما حققه البلد الشقيق في عهد جلالته الميمون من إنجازات تنموية بارزة في مختلف المجالات.

مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته موفور الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين الشقيقة وشعبها الكريم المزيد مما تتطلع إليه من رقي وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى أخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة الذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين الشقيقة، مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يديم على جلالته وافر الصحة والعافية وأن يحقق لمملكة البحرين وشعبها الشقيق كل التقدم والازدهار في ظل القيادة الرشيدة لجلالته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.