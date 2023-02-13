صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

سمو أمير البلاد يعزي رئيس دولة الإمارات بوفاة والدة حرمه

13 فبراير، 2023
0 44 دقيقة واحدة

بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة حرم سموه الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته ويسكنها فسيح جناته وأن يلهم الأسرة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ضمنها سموه خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة والدة حرم سموه الشيخة مريم بنت عبدالله بن سليم الفلاسي مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته.

كما بعث سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية مماثلة.

المصدر
كونا
الوسوم
13 فبراير، 2023
0 44 دقيقة واحدة

مقالات ذات صلة

وفد من الحركة التقدمية الكويتية يهنئ الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية بمناسبة الذكرى الستين لتأسيسها

13 فبراير، 2023

سمو ولي العهد يستقبل وزير الاستثمار السعودي بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد

13 فبراير، 2023

سمو أمير البلاد يهنئ ملك البحرين بذكرى إقرار ميثاق العمل الوطني

13 فبراير، 2023

النواف لدى وصوله للإمارات للمشاركة بالقمة العالمية للحكومات: ماضون قدما في خطوات التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الخارجية

13 فبراير، 2023

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى