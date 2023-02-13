إنطلاق أعمال منتدى “استثمر في السعودية” في دولة الكويت

أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بالإجراءات المشجعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.

وقال الصقر في كلمة له بمنتدى ( استثمر في السعودية) «للوهلة الأولى، حسبتُ أنكم ضيوفاً كراماً في وطني، فكدتُ أن أرحب بكم وأشكر حضوركم. وتذكرتُ أنني ضيفكم في بلدكم، فحقَّ عليَّ أن أعرب عن امتناني لدعوتي للمشاركة في منتداكم، واعتزازي بالوقوف على منبركم. ثم تساءلتُ، طالما أن الدار هي الدار، والأهل هم الأهل، كيف نعرف الضيف من المضيف؟ أليست هذه الحيرةُ المحبّبة هي ما يدعونا الى لقاء الشراكة هذا، متكئين على منصة راسخة من وحدة التاريخ واللغة والعقيدة، متطلعين الى وحدة المستقبل والتحديات والفرص، مدركين لسمة العصر، وسرعة الايقاع، ومخاطر الواقع».

وأضاف بحكم تأرجح موقعي بين ضيف ومضيف، سأحاول أن أتحدث ممثلاً للاثنين معاً، ومن خلال مشهدين اثنين، أعرف تماماً وتعرفون أنّ ثمة العديد غيرهما.

وأفاد بأن المشهد الأول يتمثل في ثقة غرفة تجارة وصناعة الكويت بأن الرؤية السعودية التنموية الحديثه، الهادفة الى الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل هي رؤية ملهمة لابد وأن يكون لها انعكاساتها الايجابية والعميقة على المنطقة العربية عموماً، وعلى اقليمنا الخليجي خصوصاً، وفي ميادين الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة على حد سواء.

وتابع إذا كانت الرؤية السعودية 2030 تحظى باشراف وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها ويحمل شعلتها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يرعى ويوجه «رؤية الكويت 2035»، التي عهد بمتابعة خطاها ومشاريعها الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمدالجابر الصباح. وتتفق الرؤيتان بشكل أساسي على بناء الانسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولاً الى اقتصاد مستدام، يلبي مقتضيات العصر وتوجهات المستقبل، وينفتح على التقدم العلمي، ويساهم في نشر الابداع والابتكار.

وأكد الصقر أن هذا التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين، لا بد وأن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب بل وفي المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضاً. وهي شراكة ستتوسع الى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال رؤاها التنموية الواضحه، والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية. وهنا، لابد أن تقدم بجزيل الشكر لوزارة الاستثمار السعودية لاختيارها الكويت بالذات المحطة الأولى في مساعيها الدوليه، للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في المملكة العربيةالسعودية.

وفي المشهد الثاني قال الصقر «نرصد أن الرؤية السعودية، التي لم تقطع بعد منتصف مداها الزمني، أصبح لها نتائج مبشرة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها «مبهرة»، وترى فيها جهات دولية أخرى ما يبشر بأن تحقق الرؤية هدفها النهائي المتمثل بأن يكون الاقتصادالسعودي عام 2030 من بين أكبر خمسة عشر اقتصاداً في العالم. ونحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت»، وتابع: نعتقد أن هذا النجاح «المبهر» يعود – بعد توفيق الله وفضله – الى تميز الرؤية بسماتٍ أساسية ثلاث: أولها ؛ التمكين الجاد والفعلي للقطاع الخاص، وتوفير البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح له أداء دوره التنموي، والنهوض بمسؤوليته المجتمعية، في إطار الحرية والمنافسه والعدل.

ونوه إلى أنه في هذا الصدد، أقرت المملكة في مارس 2021 نظام تخصيص، يستهدف إتاحة ستة عشر قطاعاً حكومياً أمام القطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية دفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 40 الى 65 بالمئه. كما اعتمدت المملكة «الاستراتيجيةالوطنية للصناعة»، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية “، وقطعت شوطاً طيباً لبناء بنية تحتية مستدامة في قطاعات السياحةوالثقافه، وتحفيز الإبداع والابتكار. ولعل أول ثمار هذا التركيز على القطاع الخاص، ارتفاع حجم العمالة الوطنية فيه الى مستوى تاريخي يناهز مليونين وربع المليون مواطن.

وبين أن ثاني السمات الرئيسية المميزة للرؤية السعودية، هي ذلك التقدير الذكي والحاسم للعلاقة العضوية الوثيقة بين التطور المجتمعي والتقدم الاقتصادي. حيث أعُتبر «الازدهار الاقتصادي» و «الحيوية الاجتماعية» ركيزتان متكاملتان من ركائز الرؤية الثلاث. وهذا مايفسّر لنا كيف تقدمت المملكة عالمياً بين عامي 2015 و 2021 من الترتيب 37 الى الترتيب 21 على مؤشر «جودة الحياة». وليس ثمة شك في أن المخزون العلمي والمعرفي الذي بنته المملكة خلال العقود الماضيه، قد ساعد الى حد كبير في تحقيق هذا التوازي والتكامل بين ركيزتي الازدهار والتطور الاجتماعي. فالمملكة اليوم تملك خمساً من الجامعات العشرة الأحسن في العالم العربي. كما تحتل الموقع الأول عالمياً على مؤشر «العدالة في التعليم».

وأضاف «أما السمة الرئيسية الثالثة المميزة للرؤية السعودية 2030، فهي احترام الوقت وقيمته وتكلفته، وهو ما ينعكس مباشرة على درجة المصداقية والشفافية والقدرة على التخطيط بالنسبة للمستثمر».

وأوضح ان الوقت اللازم لاستكمال اجراءات تأسيس شركة تجارية انخفض من خمسة عشر يوماً الى نصف ساعة. وتقلصت مدة تسلم البضائع من الميناء بنسبة 60 في المئة، ومدة التخليص الجمركي بنسبة 54 في المئة. وأصبح الحصول إلكترونياً على تأشيرة دخول للمملكة لايستغرق أكثر من خمس دقائق.

مازن الناهض

أكد وزير التجارة والصناعة ودير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مازن الناهض إن ما يزيد من جدوى الاستثمار في المملكة العربية السعودية ليس الفرص الاستثنائية المطروحة، بل أيضاً التسهيلات التي تقدم للمستثمرين عند الاستثمار في المشاريع الكبرى التي تطرحها المملكة.

وقال خلال كلمتك بمنتدى استثمر في السعودية «إن ذلك يوفّر للمستثمرين فرصاً هائلة لتنمية أعمالهم وتحقيق النجاح مستفيدين بالنمو الاستثنائي الحاصل في كافّة قطاعات أعمال السعودية الواعدة».

وتابع أنه لم يعد سراً القول إن المملكة العربية السعودية تُعد من الاقتصادات المستشرفة للمستقبل، بما توافره من فرص غير مستغلة، وفرص استثمار فريدة، بحكم رصيدها الكبير من الإمكانات والفرص المتميزة للمستثمرين في مختلف قطاعات المملكة المزدهرة تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان،،

وقال «نشهد اليوم انعقاد هذا الحدث البارز على أرض دولة الكويت، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على البيئة الاستثمارية في المملكة العربية السعودية، وعرض أبرز الفرص الاستثمارية فيها والتي جميعها تأتي معززة بالتحوّلات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها المملكة في إطار رؤية 2030.»

وأضاف الناهض خلال المنتدى الذي حضره مسؤولون سعوديين ورجال أعمال كويتيين على دراية كافية وأكثر من كافية بدربهم إلى المملكة المعتادين عليه مدفوعين بالعلاقة الاستثمارية التاريخية التي تربط البلدين تتزايد التوقعات بإمكانية تنامي فرص التعاون الاستثماري وزيادة حضور مجتمع الأعمال في السوق السعودي.

وقال “لعل ما يغذي هذه الرؤية، توافر الفرص الاستثمارية الاستثنائية في المملكة بمختلف القطاعات والتسهيلات الخاصة المقدمة من كافة الجهات بالمملكة إلى جانب تطلعات المستثمر الكويتي المعروف عنه دائماً تفوقه في اقتناص الفرص الاستثمارية المناسبة، معززاً بقدراته المالية الواسعة، وخبراته النوعية بمختلف قطاعات الاستثمار، لا سيما المرشحة لتسجيل معدلات نمو ملموسة بالفترة المقبلة.

خالد الفالح

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن المملكة العربية السعودية تعمل مع الكويت يداً بيد لتتكامل رؤية المملكة 2030 مع رؤية الكويت 2035، وذلك تحت القيادة الحكيمة للبلدين.

وأضاف الفالح خلال منتدى الاستثمار في السعودية، أن وحدة هذه الرؤى والأهداف المشتركة تأكدت في يونيو من عام 2021، بانعقاد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي الكويتي، الذي صاحبه توقيع 5 مذكرات تفاهم بين البلدين من بينها مذكرة للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر في البلدين، وتوحيد الجهود لتذليل العقبات وتوفير الفرص للمستثمرين في كلا البلدين.

وأفاد بأنه في إطار رؤية المملكة 2030، فقد نجحت الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها المملكة في دفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادره بحيث أصبح حسب تقديرات صندوق النقد الدولي الأسرع والأعلى نموا في العالم خلال عام 2022، وبلغ حجمه قرابه 4 تريليونات ريال (أكثر من تريليون دولار) ليتقدم إلى المرتبة السادسة عشرة بين أكبر اقتصادات العالم.

وأوضح أن قادة البرامج التنموية الرئيسية في المملكة قدموا من خلال المنتدى والمعرض المصاحب له معلومات عن الخطوات المتميزة التي اتخذتها المملكة بشكل عام وفي مجال تنمية الاستثمار بشكل خاص، كمشروعات صندوق الاستثمارات العامة العملاقة مثل نيوم والقدية والبحر الأحمر والدرعية والعلا وغيرها، كما استعرضوا استراتيجيات التنمية المناطقية التي تربط تطوير كل منطقة بالاستراتيجيات القطاعية والمزايا التنافسية التي تخصها، كما تم استعرض البرامج الرئيسية لتحقيق الرؤية كبرنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج التخصيص.

وأكد الفالح أن ما تحقق من إنجازات تمثل عناصر جوهرية في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار التي أطلقها سمو ولي العهد، محمد بن سلمان والتي نعدها من أهم الخطوات التي اتخذتها المملكة لدعم تنمية وجذب الاستثمارات وتطوير البيئة الاستثمارية والتي تستهدف الوصول إلى حجم استثمارات يبلغ نحو 12.4 تريليون ريال بحلول عام 2030.

في المقابل، نفخر في المملكة، بما للكويت الشقيقة من سجل عريق في التجارة، حيث وصل تجار الكويت منذ القرن التاسع عشر، إلى الهند وأوروبا في تجارتهم عموماً، وتجارة اللؤلؤ على وجه الخصوص. كما نعتز بما حققته الكويت من إنجازات كمنارة للثقافة والتنمية والتطور الاجتماعي خلال العقود الماضية، وهي الإنجازات التي امتدت لتشمل سجل الكويت المميز والريادي في مجال الاستثمار والتنمية الاقتصادية

وذكر أن سوق الكويت للأوراق المالية تأسست في عام 1962، لتكون بذلك أول سوق للأوراق المالية في منطقة الخليج العربي، وباتت صناديق الكويت السيادية، وما تديره من استثمارات مثالاً يحتذى، واحتلت المرتبة الثانية عربياً والرابعة عالمياً بين نظيراتها، بأصول بلغت 750 مليار دولار.

وأضاف أن إطلاق الوحدة الاقتصادية الاستشارية، جاء برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، ليضع نهجاً متطوراً لدعم الاقتصاد الوطني الكويتي، والعمل على جذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة، وتعزيز دور القطاع الخاص، في إطار رؤية الكويت 2035.

ولفت إلى أن هذه التوجهات أسفرت عن نمو التبادل الاقتصادي بين البلدين؛ فالكويت هي اليوم من أبرز الشركاء التجاريين للمملكة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين قرابة 11 مليار ريال، بزيادة تقدر بـ22 % عن مستويات ما قبل جائحة كورونا.

وأعرب عن فخره بحجم الاستثمارات الكويتية في المملكة، التي بلغ رصيد هذه الاستثمارات نحو 35 مليار ريال، وشملت قطاعات عدة منهها الإقامة وتجارة التجزئة والطعام والاتصالات والتشييد وغيرها. ونعتز، كذلك، باختيار عددٍ من كبريات شركات الكويت، مثل؛ زين وشمول، وأجيليتي، ومجموعة الغانم، وغيرها كثير، للمملكة كسوق تضخ فيه استثمارات ضخمة، تُسهم في نمو الاقتصاد السعودي وتنوعه وازدهاره، بقدر ما تُسهم في تعزيز الاقتصاد الكويتي وتنميته.

وأضاف أنه في إطار العمل المستمر والشراكة الفاعلة بين الشقيقتين؛ المملكة والكويت، يأتي هذا المنتدى استثمر في السعودية)، من خلال الجهود المشتركة بيننا وبين إخوتنا في الكويت؛ والذي نسعد فيه بحضور ومشاركة أكثر من ٩٠ شركة كويتية من قطاعات استثمارية متنوعة، والذين أحثهم على النظر في الفرص المتاحة لهم، التي سيقدمها لهم المنتدى والمعرض المصاحب، مؤكداً هنا، أن السياسات الاستثمارية في المملكة تقضي بمعاملة المستثمر الخليجي معاملة المستثمر السعودي.

الحويزي

قال رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي، أن برامج رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز قدرات وإمكانيات الاقتصاد السعودي للحفاظ على وتيرة نمو مستمرة لعام 2022، حيث تقدم برامج الرؤية فرص هائلة تعززها قدرات إنتاجية وتنويع الاقتصاد في المملكة، وتسهم في جذب الاستثمارات الدولية للمشاركة في مختلف مسارات أهدافها.

وأضاف في منتدى استثمر في السعودية، أن المنتدى يهدف لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي واستكشاف الفرص الاستثمارية والتجارية المتاحة لقطاعي الأعمال في كل البلدين، كما تكمن أهمية لقائنا هذا في تعزيز التعاون الاقتصادي بين بلدينا للاستثمار في مجالات عدة جديدة، خصوصاً في وقتنا الحالي أثر ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات وتحديات.

وذكر أن رؤية المملكة مكّنتها من أن يصبح اقتصادها الأسرع نمواً في عام 2022، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2022 معدل نمو قدره 8.7 في المئة مقارنة بالعام السابق، وهو الأسرع نمواً بين دول مجموعة العشرين وأما على صعيد القطاع الخاص فقد بلغ معدل النمو 6% في عام 2022 ‏مقارنة بالعام السابق وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 38% في عام 2022.

ولفت إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع بمقدار 23% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وذلك بالرغم من التحديات التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال السنوات السابقة، ويشير هذا النمو إلى أهمية العلاقة بين البلدين الشقيقين والجهود المبذولة من قبل حكومتينا الرشيدة، للحث على تعزيز التعاون بيننا في شتى المجالات والتي منها منتدى اليوم.

وأكد أن المنتدى منصة مهمة للتعرف على فرص الاستثمار في المملكة وما تقدمه وزارة الاستثمار من خدمات وتسهيلات لدعم المستثمرين، ويعتبر أيضا منصة للحوار ‏وتبادل الخبرات، وبناء الشركات الاستثمارية والخروج بمشاريع مشتركة رائدة تعكس مدى التكامل والتنوع الاقتصادي في شتى المجالات.