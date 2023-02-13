النواف لدى وصوله للإمارات للمشاركة بالقمة العالمية للحكومات: ماضون قدما في خطوات التحول الرقمي وجذب الاستثمارات الخارجية

وصل سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم على رأس وفد دولة الكويت المشارك في القمة العالمية للحكومات المنعقدة في إمارة دبي.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ومعالي وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وسعادة سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى دولة الكويت الدكتور مطر حامد النيادي وسعادة قنصل عام دولة الكويت لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في إمارة دبي والإمارات الشمالية علي سالم الذايدي وسعادة القائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ صباح ناصر المالك الصباح وأعضاء السفارة.

وثمن سمو رئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي تنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لهذا الملتقى العالمي الذي يجمع العديد من صناع القرار وأصحاب الأعمال ومنظمات المجتمع المدني تحت مظلة واحدة لاستشراف المستقبل مبينا ان إقامتها بشكل دوري وبمشاركة رفيعة المستوى دليل على نجاحها المميز.

وأكد سموه أهمية المشاركة في هذه القمة العالمية التي تسهم في فتح افاق جديدة من التعاون والتنسيق في ضوء الظروف الحساسة والاستثنائية التي يمر بها العالم والتي تتطلب مضاعفة جهود العمل الجماعي المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة ومختلف المنظمات في سبيل إيجاد حلول وأساليب مبتكرة لمواجهة مختلف التحديات التي يشهدها العالم.

وأوضح سمو رئيس مجلس الوزراء أن هذه القمة تعتبر فرصة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات والاطلاع على نماذج مختلفة من السياسات والبرامج والخدمات الحكومية وسبل تحقيق الإصلاحات والتنمية المنشودة تلبية لطموحات الشعوب وتقدمها وازدهارها.

وأكد سموه أن الحكومة الكويتية عاقدة العزم على المضي قدما في خطوات التحول الرقمي والتقني وجذب الاستثمارات الخارجية وتحسين بيئة الأعمال بما يواكب طموحاتها التنموية في تحويل البلاد الى مركز مالي وتجاري إقليمي وعالمي في رؤية دولة الكويت 2035.