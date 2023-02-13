منطقة الرماية

الجيش الكويتي: القوة البحرية تقوم بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية يومي الثلاثاء والأربعاء

13 فبراير، 2023
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أعلنت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالجيش الكويتي، للمواطنين والمقيمين من مرتادي البحر من هواة الصيد والتنزه، عن قيام القوة البحرية بتنفيذ رماية تدريبية بالذخيرة الحية، في ميدان الرماية البحري والمشار إليه بمسافة 16.5 ميل بحري شرق رأس الجليعة امتدادا لجزيرة قاروه، وبمسافة 6 أميال بحرية شرق رأس الزور امتدادا إلى جزية أم المرادم، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 14 و 15 فبراير 2023 من الساعة 07:00 صباحاً حتى الساعة 06:00 مساءً.

المصدر
الجيش الكويتي
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13 فبراير، 2023
0 40 أقل من دقيقة

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