الموقوفين

“الداخلية”: ضبط هارب من الدورية وفتاة فتحت باب الدورية له وابعادهما عن البلاد

13 فبراير، 2023
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أوضحت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية، بشأن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ويتضمن قيام فتاة بفتح باب الدورية وهروب متهم منها، ان قطاع الامن الجنائي (إدارة مباحث محافظة الأحمدي) وبعد البحث والتحري تم ضبط الشخص الهارب والفتاة التي قامت بفتح باب الدورية له حيث تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما وابعادهما عن البلاد وذلك بسبب اخلالهما بالنظام العام، وتطبيق الاجراءات الانضباطية بحق افراد الدورية.

المصدر
وزارة الداخلية
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13 فبراير، 2023
0 5 أقل من دقيقة

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