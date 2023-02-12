انطلاق معرض الكويت الدولي الـ13 للاختراعات في الشرق الأوسط برعاية سامية

انطلق المعرض الدولي ال13 للاختراعات في الشرق الأوسط اليوم الأحد برعاية أميرية سامية وينظمه النادي العلمي الكويتي لمدة 4 ايام بمشاركة 235 مخترعا يقدمون 183 اختراعا ويمثلون 40 دولة عربية وأجنبية.

وأكد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني في كلمته بمناسبة الافتتاح ممثلا راعي المعرض على أهمية براءات الاختراع والملكية الفكرية الخاصة بها كونها تثبت حق المخترع والمستثمر وهي أساس وغاية البحث العلمي والتطوير الحقيقي للدول لافتا إلى أن المعرض يهدف إلى ربط المخترعين بالمستثمرين.

وقال الوزير العدواني إن الحضور الكبير واللافت في المعرض دلالة واضحة على ما حققه من نجاح سواء في دورته الحالية أو الدورات السابقة.

واعرب عن الشكر لرئيس مجلس إدارة النادي العلمي طلال الخرافي وأعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجنة العليا للمعرض والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وكل من شارك في المعرض كما وجه الشكر لأعضاء هيئة التحكيم والمحكمين والتنظيم الرائع للمعرض.

ومن ناحيته أكد رئيس مجلس إدارة النادي العلمي ورئيس اللجنة العليا للمعرض طلال الخرافي بكلمة مماثلة إن المعرض هذا العام حقق طفرة نوعية في عدد الدول المشاركة والتي بلغت 40 دولة عربية وأجنبية بعد توقف دام أكثر من سنتين بسبب جائحة كورونا.

وأعرب عن سعادته بهذا الانجاز واعتزازه بما سمعه من المخترعين من اشادات لدور النادي العلمي الرائد لإقامة هذا الحدث العلمي المهم الذي أصبح له صدى عالمي كبير متقدما بالشكر والعرفان لسمو أمير البلاد لرعاية سموه للمعرض ودعم العلم والعلماء والمخترعين.

كما أعرب عن تقديره لممثل صاحب السمو أمير البلاد وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور حمد العدواني لتشريفه وحضوره حفل الافتتاح.

وثمن أيضا الدور المتميز الذي قامت به وزارة الداخلية على ما قامت به من جهود لانهاء اجراءات واستصدار سمات الدخول للمخترعين المشاركين في المعرض من مختلف دول العالم وكذلك وزارة الخارجية الكويتية وتسخيرها كافة الامكانات لمساندة النادي العلمي ومتطوعيه لانجاح هذا المعرض الذي يضم عدد كبير من المخترعين.

ودعا أهل الكويت والمقيمين على أرضها وتحديدا القطاع الخاص الى زيارة المعرض والتعرف على أهم الاختراعات والاستثمار فيها.

وأشار إلى ان المعرض يشهد هذا العام وللمرة الأولى مشاركة 4 جامعات سعودية وهي جامعات الملك سعود والملك خالد والطائف والمجمعة كما تشارك الصين بـ 22 اختراعا (أون لاين) في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المعرض.

واضاف انه للمرة الأولى تتواجد روسيا ممثلة في جمعية (تكنو بول موسكو) المعنية ببراءات الاختراع والعلامات التجارية تتواجد وأيضا دولة طاجكستان للمرة الأولى في هذا الحدث العلمي المهم.

ولفت إلى انه نظرا لإيمان الجهات والمنظمات العالمية المعنية بالاختراعات برسالة المعرض وأهدافه فهي مستمرة في المشاركة في هذا المحفل العالمي مبينا ان من بين هذه الجهات معرض جنيف الدولي للاختراعات الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين (إيفيا) المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو) التابعة للأمم المتحدة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ومكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

وذكر انه من ضمن فعاليات المعرض لهذا العام حلقة نقاشية تحت عنوان “من الاختراع إلى التسويق” وتعقد بمقر غرفة تجارة وصناعة الكويت لبحث السبل الكفيلة لكيفية تسويق الاختراعات أمام الجهات المعنية وربطها مع المخترعين مما يعد فرصة مهمة لأي مخترع يريد أن ينطلق باختراعه ليثبته ويطوره على أرض الواقع.

وقال ان النادي العلمي يقدر الدور الحيوي المهم الذي يؤديه القطاع الخاص في المساهمة والمشاركة المجتمعية لتطوير قدرات المخترعين الكويتيين و”المحافظة على مكانتنا الإقليمية والدولية”.

وأشار الخرافي إلى ان جميع فعاليات النادي العلمي تتم وفقا لمنظومة لا تكتمل إلا من خلال العمل الجماعي وتوحيد الجهود من أجل تحقيق نتائج مبهرة مثمنا الدور الكبير للجهات الراعية والداعمة للمعرض وفي مقدمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وشركة زين للاتصالات وبيت التمويل الكويتي والخطوط الجوية الكويتية وغرفة تجارة وصناعة الكويت.

ومن جانبه اكد مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور خالد الفاضل في تصريح صحفي أن المؤسسة أحد الداعمين والرعاة لهذا المعرض انطلاقا من أهدافها الاستراتيجية التي تقوم على دعم ونشر الثقافة العلمية وتهيئة البنية الممكنة لنشر العلوم وتشجيع الجيل الناشئ على العلوم.

واضاف الدكتور الفاضل ان ما يميز هذا المعرض المشاركة الدولية العالمية إذ إن شباب دولة الكويت والخليج يتنافسون في عرض أفكارهم واختراعاتهم وابتكاراتهم وهذا يولد العديد من الأفكار المبدعة لدى الجيل الناشئ.

وذكر أن المعرض يقرب القطاع الصناعي من المخترعين مما يفتح آفاقا كبيرة ويدعو جميع المهتمين إلى زيارة المعرض والاطلاع على الأفكار الشبابية ليستفيد منها الجميع.

واكد الفاضل حرص المؤسسة على دعم مثل هذه المعارض التي تهدف إلى تشجيع المخترعين والتسويق لاختراعاتهم ومشاريعهم لتعزير نهضة الكويت نحو العالمية مضيفا ان المؤسسة تشارك بنحو 18 اختراعا 9 منها تابعة لمركز صباح الاحمد للموهبة والإبداع.

وحضر الافتتاح القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر والسفير فوق العادة ومفوض اليمن لدى الكويت الدكتور على بن سفاع وعضو مجلس النواب البحريني عبدالله الرميحي ونخبة من ممثلي المنظمات الدولية والعربية المعنية بالاختراعات والسفراء وعدد من الدبلوماسيين والشخصيات العامة.