المفوضية الأوروبية تعلن أنها بصدد إرسال المزيد من المساعدات إلى تركيا

المفوضية الأوروبية تعلن أنها بصدد إرسال المزيد من المساعدات إلى تركيا

أعلنت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين أن المفوضية سترسل المزيد من المساعدات الإنسانية إلى تركيا للتعامل مع تداعيات الزلزال المدمر الذي وقع الاسبوع الماضي لا سيما الخيام وأجهزة التدفئة والأغطية.

جاء إعلان فون دير لاين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد وفقا لبيان صادر من مقر المفوضية الأوروبية.

وذكرت المفوضية في بيانها أن فون دير لاين أبلغت الرئيس أردوغان أن المفوضية تعمل على تعبئة القطاع الخاص الأوروبي لتعزيز قدرته على تقديم الدعم اللازم لتركيا بأسرع وقت ممكن.

وأعربت المسؤولة الأوروبية وفقا للبيان عن تعازيها القلبية وتعازي دول الاتحاد الأوروبي على الخسائر البشرية والمادية الكبيرة جراء هذا الزلزال المدمر مشيرة إلى أن الجانبين بحثا الخطوات المستقبلية لدعم تركيا في هذه الأزمة التي تعيشها.

يذكر أنه ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين الماضي بقوة بلغت 7ر7 درجات على مقياس ريختر أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 6ر7 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة ما خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات في البلدين.

وأعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد) في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب كارثة الزلزال جنوبي البلاد إلى 29 ألفا و605 أشخاص.