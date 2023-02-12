وزارة المالية الكويتية توقع مع نظيرتها الكورية مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك

وقعت وزارة المالية الكويتية اليوم الأحد مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والمالية في جمهورية كوريا الجنوبية بشأن تعزيز التعاون المشترك في برنامج تبادل المعرفة.

وقالت (المالية) في بيان صحفي ان هذا البرنامج يأتي استكمالا للجهود المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الثنائي في المجالات المالية والاقتصادية علاوة على جهود الوزارة نحو تحقيق الاصلاح المالي والاقتصادي الرامي لتحقيق الأمان الاجتماعي و تعزيزالمالية العامة للدولة.

ووقع الاتفاقية نيابة عن وزارة المالية الكويتية وكيل الوزارة أسيل المنيفي في حين وقعها نيابة عن الجانب الكوري سفير كوريا الجنوبية لدى البلاد تشونغ بيونغ بحضور المدير العام للمعهد الكوري للتنمية (كي دي آي) تشول جو كيم.

وأشارت (المالية) إلى تنظيم ورش عمل مع قطاع شؤون الميزانية العامة في الوزارة للتباحث والنقاش حول الاقتصاد الكلي والسياسات المالية والإصلاح المالي وإصلاح هيكل الميزانية.