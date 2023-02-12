“الالعاب الشتوية”: نسعى لتطوير كافة الألعاب الرياضية بالنادي

اكد رئيس نادي الألعاب الشتوية الكويتي فهيد العجمي سعي النادي للارتقاء بكافة ألعابه الرياضية الشتوية الخمس التي يشرف عليها وتطوير منشآت النادي بما يخدم الشباب الرياضي الممارس لهذه الالعاب الأولمبية.

واعلن العجمي في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الاحد بمقر النادي انه تم انضمام خمسة لاعبين محترفين في لعبة هوكي الجليد للمشاركة مع الفرق الرياضية بالنادي ضمن منافسات الدوري الكويتي لرفع مستوى البطولة.

وقال ان هؤلاء اللاعبين وهم اثنان من روسيا وواحد من كل من بيلا روسيا والتشيك وصربيا سيشاركون زملاءهم الكويتيين في الانديةالخمس بواقع لاعب لكل فريق موضحا ان جميعهم من لاعبي الدرجة الأولى في بطولات بلادهم المحلية ومن مستويات عالية.

واضاف ان تأثير وجود هؤلاء اللاعبين بالدوري سيكون إيجابيا لرفع مستوى نظرائهم الكويتيين من خلال منحهم خبرة المباريات لاسيما ان لاعبي “أزرق الهوكي” تنتظرهم مشاركة مهمة وهي كأس العالم للعبة للمستوى الرابع في منغوليا أواخر مارس المقبل.

وأشار الى ان النادي بصدد انشاء صالة اخرى بالنادي لاستيعاب الاعداد المتزايدة من اللاعبين لممارسة الالعاب الشتوية مثمنا دعم وزير الاعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري وجهود الهيئة العامة للرياضة في دعم النادي.

وذكر ان النادي حريص ايضا على رفع مستويات لاعبيه في العابه الاخرى وهي (الفيغر) و(الكيرلنج) و(السبيد) و(السكي) من خلال اقامة بطولات محلية واشراكهم بالبطولات الخارجية.

ولفت الى دعم النادي ايضا لكوادره التحكيمية والفنية مشيرا الى اختيار الحكم الدولي الكويتي عبدالله الزيدان في لعبة هوكي الجليد لادارة مباريات كأس العالم للشباب المقرر اقامتها مارس المقبل وهو أول حكم كويتي يدير مباريات بهذا المستوى العالي.

ومن جانبه أكد اللاعب الروسي انطون تسبيين في كلمته في المؤتمر ان تجربته تعتبر الاولى في الدول العربية وتعد أمرا مميزا له للتعرف على مستوى اللعبة بالكويت مبديا اعجابه بمستوى اللاعبين الكويتيين وجديتهم وشغفهم باللعبة من خلال حرصهم على التدريبات.

وذكر تسبيين ان النادي يملك صالة تزلج مميزة لاقامة المباريات متطلعا مع زملائه لبدء المشاركة بالمباريات اعتبارا من الثلاثاء المقبل في ظل اهتمام كبير من مسؤولي النادي للارتقاء باللعبة.